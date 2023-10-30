В Алматы завершили пробивку улицы Айтеке би
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы завершилась пробивка улицы Айтеке би от Байтурсынова до Досмухамедова. Об этом 30 октября 2023 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе акимата города.
В распространяемом сообщении отмечено, что новая дорога длиной 142 метра имеет ширину проезжей части 11,5 метра и тротуары с обеих сторон.
Также были проведены работы по переустройству инженерных коммуникаций и установлены новые дорожные знаки.
"Для обеспечения безопасности движения по ул. Айтеке би в восточном направлении будет движение только направо. При движении в западном направлении – прямо, налево и направо с установкой соответствующего дорожного знака".Пресс-служба акимата Алматы
На сегодня завершены работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков и открыто движение для автомобилей.
Ранее сообщалось, что в Алматы запустили новый пригородный маршрут под №247.
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