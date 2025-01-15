Впервые в общественных местах Алматы появились автономные библиотеки

В Алматы по поручению акима города Ерболата Досаева в общественных местах впервые установили современные автоматы для выдачи книг, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении культуры города, 24 таких автономных библиотеки появились на девяти станциях метро: "Райымбек батыр", "Жібек жолы", "Алмалы", "Абая", "Байконыр", "Мұхтар Әуезов", "Алатау", "Сайран" и "Москва". А также в ЦОНах Медеуского и Ауэзовского районов, в торговых центрах "Спутник", "Атакент", "Азия Парк", в молодежных комьюнити-центрах Медеуского и Турксибского районов и в коворкинге Sail.

Используя эти автоматы читатели могут выбрать и получить книги без необходимости посещать традиционную библиотеку, а также вернуть литературу в любой из 24 автоматов или в филиал городских библиотек. Для этого необходимо иметь читательский билет. Если его нет, можно пройти регистрацию и "вступить в клуб читателей города". При необходимости каждый желающий может получить читательский билет в одном из 28 филиалов "Алматы кітапханалары", три из которых работают круглосуточно. После чего книголюбы могут самостоятельно воспользоваться автоматом. Также на сайте almatylibrary.kz можно отбирать и заказывать необходимые книги, резервировать их онлайн. Для автоматического учета задолженности и должников внедрена система отслеживания сроков возврата.

Фото: акимат Алматы

"Мы создаем лучшие условия для читателей. Внедряем самые передовые решения. В прошлом году открыли несколько новых библиотек, это работа будет продолжаться и в 2025 году. В целом, сейчас для горожан доступно 28 библиотек и 24 автономных библиотек-аппаратов, которые выдают книги. Мы хотим, чтобы каждый житель города читал книги, любил читать и был образованным. Для этого библиотеки стали более доступными, в том числе и под землей – на станциях метро. Вопрос развития библиотечной сферы – на особом контроле акима города", — отметили в Управлении культуры Алматы.

В целом вся работа библиотек, подведомственных Управлению культуры Алматы, автоматизирована. Сформирован единый учет всего книжного фонда, который составляет более 1,3 миллиона книг. Работники ведут электронный каталог, оперативно отслеживают движение литературы, что значительно ускоряет обслуживание. Вся информация о книгах и их наличии доступна в единой базе данных, а статистика по использованию фондов помогает сотрудникам анализировать востребованность литературы.

К слову, в 2024 году в городских библиотеках было зарегистрировано более 3 миллионов посещений. Отметим, что 95% библиотек города модернизированы. В каждой библиотеке обновлены мебель и материально-техническая база, обеспечен доступ в интернет, а также внедрены решения, соответствующие мировым стандартам.