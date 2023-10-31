"Кусочек Африки" обнаружила полиция в Алмалинском районе Алматы
Фото: polisia.kz
Полиция Алматы обнаружила в Алмалинском районе города хостел, "населенный" выходцами из Африки. Граждане Нигерии находились в казахстанском мегаполисе нелегально, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в ДП Алматы 31 октября, полиция и сотрудники городского ДКНБ провели проверку и обнаружили, что в одном из хостелов Алмалинского района жили сразу 14 нигерийцев. При этом все они находились в Алматы нелегально – сроки пребывания в Казахстане у них истекли.
"12 иностранных граждан привлекли к административной ответственности за уклонение от выезда за пределы РК. Еще двоих иностранцев водворили в приемник-распределитель ДП", – сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.
Сейчас полиция выясняет, кто привез нигерийцев в Алматы и почему принимающая сторона не позаботилась о том, чтобы своевременно отправить африканцев домой.
Минувшим летом стало известно, что трудовые мигранты из Нигерии и Камеруна незаконно ремонтировали образовательное учреждение в Конаеве.
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