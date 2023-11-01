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На казахстанско-российской границе образовались очереди из фур

граница Фото: gov.kz
Водители фур утверждают, что сутками стоят на границе с Россией в Жайсане Актюбинской области, из-за чего многим приходится терпеть убытки и делать круг через Орск, сообщает Zakon.kz.
"Можно сутки стоять на границе и не продвигаться в очереди. Сколько лет работаю, никогда такого не было. Из-за этих очередей опаздываем на погрузку, выбиваемся из рабочего графика. Приходится делать круг через Орск, потому что невозможно сутки ждать. Может что-то случилось на погранпереходе?" – спрашивает водитель фуры.

Но в погранслужбе журналистам газеты "Диапазон" рассказали, что на данном переходе такая загруженность – дело обычное.

"На границе с Оренбургской областью ничего не происходит. Очереди из фур на погранпереходе Жайсан были всегда. В течение суток машины разъезжаются, по несколько дней они не стоят. Дорога для фур одна, и все, и пустые, и груженые машины, проходят границу в порядке очереди", – приводит издание ответ стражей границы.


Ранее, в июле, в СЦК директор Департамента контроля Комитета госдоходов Министерства финансов РК Елдос Саудабаев ответил на жалобы дальнобойщиков, вынужденных стоять в пробках по несколько дней на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном. Он объяснил, почему возникают пробки из фур на границе.

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Россия Актюбинская область
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