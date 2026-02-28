#Референдум-2026
Общество

Фуры из Узбекистана и Кыргызстана уходят первыми, а казахстанские сутками стоят в очереди на границе с Россией

Скопление фур на границе с Россией, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 05:50 Фото: freepik
Актюбинские грузоперевозчики заявляют о миллионных убытках из-за очередей на границе с Россией, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", в регионе сейчас полноценно работает только один пункт – "Жайсан", где фуры простаивают несколько дней. За сутки здесь могут оформить до 300 грузовиков. Специалисты сравнивают такую пропускную способность с каплей в море.

Водители теряют время, компании – деньги. Итог – неустойки перед заказчиками, испорченный товар и срывы контрактов.

По мнению предпринимателей, главные причины заторов – медленное оформление документов и огромный поток транзитного транспорта.

"У них преимущество идет, у Узбекистана и Кыргызстана, чтобы они доехали быстрее. В первую очередь их пропускают, потом наших. Поэтому рентабельность снижается, возникают простои. Мы, как экспедиторы, должны водителям оплатить в первую очередь простои, потому что они задержали. А во-вторых, мы должны клиентам оплатить пеню", – рассказала директор транспортной компании Гульнур Есенкулова.

Предприниматели добавляют, что ситуацию усугубила и новая система "КаргоРуксат". Теперь водитель обязан за четыре часа забронировать очередь в приложении. Зимой уложиться в это время практически нереально. Если опоздал, бронь аннулируется – платить приходится заново. Это лишь увеличивает скопление транспорта.

В официальных структурах часть ответственности возлагают на российскую сторону. Мол, там пункт пропуска рассчитан всего на две полосы, тогда как с казахстанской стороны их восемь. В качестве временного решения предлагают перераспределить поток на другие переходы.

"Представители погранслужбы заявляют о том, что есть пограничный пункт "Алимбет", который также может работать в штатном режиме. Несмотря на то, что там идет реконструкция, он может ежесуточно пропускать 50 автомашин. Вместе с тем прозвучало предложение о том, что в Айтекебийском районе также есть пограничный пункт, на который можно также направлять для перехода на российскую сторону", – объяснил заместитель директора актюбинского областного филиала НПП "Атамекен" Руслан Куйшинов.

Также затор образовался на пограничном с Россией посту "Сырым" в Западно-Казахстанской области.

Фото Алия Абди
Алия Абди
