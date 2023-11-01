Опубликованы новые данные о численности казахстанцев
Согласно опубликованным данным, численность на 1 октября 2023 года составила 19 967 964 человека.
Отмечено, что из них:
- горожане – 12 387 957 человек;
- сельские жители – 7 580 007 человек.
"Численность населения – число людей, проживающих на данной территории в данный момент времени. Текущие оценки на начало года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительства на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших на постоянное место жительства с данной территории", – уточнили в Бюро.
Фото: Telegram/stat_gov_kz_official
Также сказано, что с начала года прирост населения составил 1,02%, или 201,1 тыс. человек.
Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в:
- Астане – на 4,06%;
- Алматы – на 2,28%;
- Мангистауской области – на 1,94%.
"С учетом темпов прироста населения достижение отметки в 20 миллионов человек ожидается в ноябре 2023 года".Бюро национальной статистики РК
Ранее сообщалось, что за 12 лет население страны выросло на 20%.
1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана рассказал, что до конца 2023 года население Казахстана достигнет 20 млн человек.
Тогда он поручил превратить текущие демографические тенденции в преимущества.