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Общество

Плюс 14 тысяч за месяц: новые данные о численности населения Казахстана

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди, молодежь, толпа, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:46 Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало данные о численности населения страны по состоянию на 1 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно последним опубликованным данным, население страны выросло до 20 633 529 человек (20 618 796 – 1 сентября). Получается, что за месяц казахстанцев стало больше на 14 733 человек.

Также подсчитано, что городское население составляет 13 254 158 казахстанцев, в то время как сельское население – 7 379 371.

графика, Бюро статистики РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:46

Фото: stat.gov.kz

Самым густонаселенным городом по-прежнему остается Алматы – 2 348 103 человек. Далее следует Астана – в столице проживает 1 639 176. Замыкает тройку лидеров Шымкент: 1 294 050 человек.

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Что касается регионов, то и тут без изменений. В Туркестанской области проживает 2 149 205 казахстанцев. Далее идут Алматинская и Жамбылская области – 1 596 532 и 1 215 656 человек соответственно.

Меньше всего казахстанцев проживает в области Улытау: всего 219 049.

Подробнее ознакомиться с показателями на сентябрь можно по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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