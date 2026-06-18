"Не рискуйте": аэропорт Астаны обратился к пассажирам
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 18 июня 2026 года, пресс-служба аэропорта Астаны обратилась к своим пассажирам с важным напоминанием, сообщает Zakon.kz.
Речь о передаче чужих вещей и багажа.
"В аэропорту безопасность – это ответственность каждого пассажира. Даже на первый взгляд безобидная просьба может привести к серьезным последствиям. Передача чужих вещей и багажа строго запрещена правилами авиационной безопасности. Не рискуйте – ни собой, ни окружающими".Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"
Вместе с тем пассажиров призвали уважать установленные правила и соблюдать нормы безопасности.
"Любые нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке".Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"
10 июня 2026 года пассажиров аэропорта Астаны предупредили о возможных ложных тревогах.
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