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Общество

"Не рискуйте": аэропорт Астаны обратился к пассажирам

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 10:17 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 18 июня 2026 года, пресс-служба аэропорта Астаны обратилась к своим пассажирам с важным напоминанием, сообщает Zakon.kz.

Речь о передаче чужих вещей и багажа.

"В аэропорту безопасность – это ответственность каждого пассажира. Даже на первый взгляд безобидная просьба может привести к серьезным последствиям. Передача чужих вещей и багажа строго запрещена правилами авиационной безопасности. Не рискуйте – ни собой, ни окружающими".Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

Вместе с тем пассажиров призвали уважать установленные правила и соблюдать нормы безопасности.

"Любые нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке".Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

10 июня 2026 года пассажиров аэропорта Астаны предупредили о возможных ложных тревогах.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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