"Не рискуйте": аэропорт Астаны обратился к пассажирам

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сегодня, 18 июня 2026 года, пресс-служба аэропорта Астаны обратилась к своим пассажирам с важным напоминанием, сообщает Zakon.kz.

Речь о передаче чужих вещей и багажа. "В аэропорту безопасность – это ответственность каждого пассажира. Даже на первый взгляд безобидная просьба может привести к серьезным последствиям. Передача чужих вещей и багажа строго запрещена правилами авиационной безопасности. Не рискуйте – ни собой, ни окружающими". Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Вместе с тем пассажиров призвали уважать установленные правила и соблюдать нормы безопасности. "Любые нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке". Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ASTANA INTERNATIONAL AIRPORT (@nqz_airport) 10 июня 2026 года пассажиров аэропорта Астаны предупредили о возможных ложных тревогах.

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