В госкадастре недвижимости незаконно меняли данные: КНБ завел уголовное дело
Фото: КНБ РК
Комитет национальной безопасности завел уголовное дело по факту неправомерных изменений в государственном кадастре недвижимости, сообщает Zakon.kz.
Сообщается , что 1 ноября департамент КНБ по области Жетысу провел следственно-оперативные мероприятия по пресечению противоправной деятельности в филиале НАО "ГК "Правительство для граждан".
"По версии следствия, злоумышленниками проводилась работа по незаконной модификации в информационной системе "Единый государственный кадастр недвижимости" путем изменения истории владения недвижимым имуществом физических и юридических лиц". КНБ РК
Начато досудебное расследование по части 2 статьи 206 (Неправомерные уничтожение или модификация информации) Уголовного кодекса.
"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению", – добавили в КНБ.
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