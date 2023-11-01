В госкадастре недвижимости незаконно меняли данные: КНБ завел уголовное дело

Комитет национальной безопасности завел уголовное дело по факту неправомерных изменений в государственном кадастре недвижимости, сообщает Zakon.kz.

Сообщается , что 1 ноября департамент КНБ по области Жетысу провел следственно-оперативные мероприятия по пресечению противоправной деятельности в филиале НАО "ГК "Правительство для граждан".

"По версии следствия, злоумышленниками проводилась работа по незаконной модификации в информационной системе "Единый государственный кадастр недвижимости" путем изменения истории владения недвижимым имуществом физических и юридических лиц". КНБ РК

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 206 (Неправомерные уничтожение или модификация информации) Уголовного кодекса.