Полицейских осудили за пытки иностранцев в Алматинской области

В Алматинской области рассмотрели уголовное дело в отношении шести сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в применении пыток и превышении должностных полномочий, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Алматинском областном суде, в январе 2022 года 44 потерпевших, в том числе граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана были помещены в спецприемник УП.

"Подсудимые, используя свои должностные полномочия, совершили действия, противоречащие закону, в результате которых пострадавшие подверглись пыткам", – говорится в сообщении.

Вину подсудимых доказали показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, а также другими доказательствами, подтвержденными и исследованными в суде.

"Приговором суда шесть сотрудников полиции признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 146 (в редакции до 17 марта 2023 года) и ч.1 ст. 362 УК, согласно ч. 2 ст. 58 УК по совокупности уголовных правонарушений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года каждому". Пресс-служба Карасайского райсуда Алматинской области

Все осужденные лишены права занимать должности на госслужбе, а также специальных званий.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее, летом 2024 года, за пытки к ответственности привлекли 33 должностных лица.