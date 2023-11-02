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Каким должно быть соотношение в вузах преподавателей и студентов

Каким должно быть соотвношение в вузах преподавателей и студентов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом МНВО РК от 24 октября 2023 года обновлены среднего соотношения количества обучающихся и профессорско-преподавательского состава организаций высшего и послевузовского образования, за исключением Академии правосудия, военных, специальных учебных заведений, сообщает Zakon.kz.

Среднее соотношение обучающихся к преподавателям должно составлять:

Бакалавриат по направлениям подготовки:

  • Искусство - 1 преподаватель на 3,5 студента;
  • Подготовка преподавателей с предметной специализацией общего развития (по образовательным программам, связанным с подготовкой преподавателей по изобразительному искусству, музыке) - 1 преподаватель на 8 студентов;
  • Подготовка преподавателей по языкам и литературе - 1 преподаватель на 8 студентов;
  • Здравоохранение - 1 преподаватель на 6 студентов;
  • Ветеринария - 1 преподаватель на 8 студентов;
  • Педагогические науки - 1 преподаватель на 10 студентов;
  • Искусство и гуманитарные науки - 1 преподаватель на 8 студентов;
  • По всем другим направлениям подготовки и образовательным программам - 1 преподаватель на 12 студентов;
  • Для слушателей подготовительных отделений, в том числе иностранных граждан - 1 преподаватель на 6 студентов;
  • Студентов военной кафедры - 1 преподаватель на 10 студентов;
  • Магистратура - 1 преподаватель на 6 студентов;
  • Резидентура - 1 преподаватель на 3 студентов;
  • Докторантура - 1 преподаватель на 4 студентов. 

При этом допускаются небольшие отклонения от среднего соотношения количества обучающихся к преподавателям.

Приказ вводится в действие с 12 ноября 2023 года.

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