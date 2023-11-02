Каким должно быть соотношение в вузах преподавателей и студентов

Приказом МНВО РК от 24 октября 2023 года обновлены среднего соотношения количества обучающихся и профессорско-преподавательского состава организаций высшего и послевузовского образования, за исключением Академии правосудия, военных, специальных учебных заведений, сообщает Zakon.kz.

Среднее соотношение обучающихся к преподавателям должно составлять:

Бакалавриат по направлениям подготовки:

Искусство - 1 преподаватель на 3,5 студента;

Подготовка преподавателей с предметной специализацией общего развития (по образовательным программам, связанным с подготовкой преподавателей по изобразительному искусству, музыке) - 1 преподаватель на 8 студентов;

Подготовка преподавателей по языкам и литературе - 1 преподаватель на 8 студентов;

Здравоохранение - 1 преподаватель на 6 студентов;

Ветеринария - 1 преподаватель на 8 студентов;

Педагогические науки - 1 преподаватель на 10 студентов;

Искусство и гуманитарные науки - 1 преподаватель на 8 студентов;

По всем другим направлениям подготовки и образовательным программам - 1 преподаватель на 12 студентов;

Для слушателей подготовительных отделений, в том числе иностранных граждан - 1 преподаватель на 6 студентов;

Студентов военной кафедры - 1 преподаватель на 10 студентов;

Магистратура - 1 преподаватель на 6 студентов;

Резидентура - 1 преподаватель на 3 студентов;

Докторантура - 1 преподаватель на 4 студентов.

При этом допускаются небольшие отклонения от среднего соотношения количества обучающихся к преподавателям.

Приказ вводится в действие с 12 ноября 2023 года.

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