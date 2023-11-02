Каким должно быть соотношение в вузах преподавателей и студентов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом МНВО РК от 24 октября 2023 года обновлены среднего соотношения количества обучающихся и профессорско-преподавательского состава организаций высшего и послевузовского образования, за исключением Академии правосудия, военных, специальных учебных заведений, сообщает Zakon.kz.
Среднее соотношение обучающихся к преподавателям должно составлять:
Бакалавриат по направлениям подготовки:
- Искусство - 1 преподаватель на 3,5 студента;
- Подготовка преподавателей с предметной специализацией общего развития (по образовательным программам, связанным с подготовкой преподавателей по изобразительному искусству, музыке) - 1 преподаватель на 8 студентов;
- Подготовка преподавателей по языкам и литературе - 1 преподаватель на 8 студентов;
- Здравоохранение - 1 преподаватель на 6 студентов;
- Ветеринария - 1 преподаватель на 8 студентов;
- Педагогические науки - 1 преподаватель на 10 студентов;
- Искусство и гуманитарные науки - 1 преподаватель на 8 студентов;
- По всем другим направлениям подготовки и образовательным программам - 1 преподаватель на 12 студентов;
- Для слушателей подготовительных отделений, в том числе иностранных граждан - 1 преподаватель на 6 студентов;
- Студентов военной кафедры - 1 преподаватель на 10 студентов;
- Магистратура - 1 преподаватель на 6 студентов;
- Резидентура - 1 преподаватель на 3 студентов;
- Докторантура - 1 преподаватель на 4 студентов.
При этом допускаются небольшие отклонения от среднего соотношения количества обучающихся к преподавателям.
Приказ вводится в действие с 12 ноября 2023 года.
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