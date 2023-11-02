Какую религию исповедуют почти 70% казахстанцев

Почти 70% казахстанцев исповедуют ислам. Такие данные приводятся в тематическом сборнике по Национальному составу населения по итогам переписи 2021 года, опубликованном Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

"Доля населения, исповедующего ислам, в межпереписной период почти не изменилась и составила 69,3%, христианство – 17,2%, буддизм и иудаизм – менее 0,1%", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Бюро нацстатистики 2 ноября 2023 года.

Согласно данным, доля неверующих в Казахстане уменьшилась с 2,8% до 2,3% в 2021 году.

"По итогам последней переписи 11% опрошенных отказались указывать свою принадлежность к какой-либо религии. В то время как в 2009 году доля отказников составила всего 0,5%", – отметили в Бюро нацстатистики.

Материал по теме Топ-5 национальностей, проживающих в Казахстане

Ранее сообщалось, что топ-5 национальностей, проживающих в нашей стране, возглавили казахи, затем расположились русские, узбеки, украинцы и уйгуры. Подробнее по ссылке выше.