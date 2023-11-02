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Какую религию исповедуют почти 70% казахстанцев

Какую религию исповедуют почти 70% казахстанцев Фото: freepik
Почти 70% казахстанцев исповедуют ислам. Такие данные приводятся в тематическом сборнике по Национальному составу населения по итогам переписи 2021 года, опубликованном Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

"Доля населения, исповедующего ислам, в межпереписной период почти не изменилась и составила 69,3%, христианство – 17,2%, буддизм и иудаизм – менее 0,1%", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Бюро нацстатистики 2 ноября 2023 года.

Согласно данным, доля неверующих в Казахстане уменьшилась с 2,8% до 2,3% в 2021 году.

"По итогам последней переписи 11% опрошенных отказались указывать свою принадлежность к какой-либо религии. В то время как в 2009 году доля отказников составила всего 0,5%", – отметили в Бюро нацстатистики.

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