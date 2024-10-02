Депутат предлагает установить в Казахстане запрет на онлайн-кредиты

Депутат Мажилиса Парламента Магеррам Магеррамов предлагает установить запрет на электронные кредиты, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что только строгие меры могут исключить дальнейшее процветание мошенничества в сфере электронного кредитования и с использованием платежных карт.

"Предлагаем Национальному банку принять меры для предотвращения использования механизмов банковских услуг как инструмента мошенничества путем установления запретов на электронное кредитование граждан", – сказал Магеррамов в своем депутатском запросе 2 октября на пленарном заседании Мажилиса.

Он отметил, что сегодня продолжает расти число казахстанцев, пострадавших от интернет-мошенничества. Круг привлекаемых к таким преступлениям лиц, так называемых "дропперов", велик. Причиненный ущерб исчисляется миллиардами тенге.

"Злоумышленники обладают всеми необходимыми персональными данными своих жертв, вплоть до информации о наличии счетов в банках. Несмотря на то, что мошенники орудуют в стране уже не первый год, до сегодняшнего дня уполномоченным органом не выявлены источники "утечки" персональных данных наших граждан. Данное обстоятельство говорит о том, что наша система защиты персональных данных слаба и любого характера информация, будь то ИИН или биометрия может стать орудием преступления для киберпреступников", – считает Магеррамов.

Для доказательства он привел следующую статистику:

• из 85 уголовных дел по мошенничеству с сфере кредитования по 47 делам сроки досудебного расследования прерваны, в том числе по 45 делам из-за того, что органы уголовного преследования не установили правонарушителя; • из 813 уголовных дел по мошенничеству с использованием платежных карт по 223 делам сроки досудебного расследования прерваны, так как органы уголовного преследования не установили подозреваемых. По 218 делам они находятся вне пределов юрисдикции Казахстана.

"Мы видим, что сегодня преступления данной категории не раскрываются. Наши граждане годами обивают пороги органов досудебного расследования в поисках правды и справедливости. При этом, пострадавшие вынуждены на протяжении долгих лет выплачивать кредиты по займам, которые явились предметом мошенничества", – резюмировал он.

Ранее киберполицейские Алматы перечислили самые популярные мошеннические схемы.