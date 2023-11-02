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В Казахстане стали меньше отказываться от гражданства

В Казахстане стали меньше отказываться от гражданства Фото: Zakon.kz
2 ноября 2023 года под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, на заседании рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства.

Кроме того, заслушана информация помощника президента Казахстана по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и других ответственных должностных лиц о состоянии работы соответствующих государственных органов в рамках основных направлений деятельности Комиссии.

"Председатель Комиссии отметил положительную тенденцию снижения количества лиц, желающих выйти из казахстанского гражданства, более чем в 15 раз за последние 4 года", – говорится в сообщении.

Так, если в 2019 году таких лиц было 1,7 тысяч, в 2020 году – 0,9 тысяч, то в 2021 году – 123, в 2022 году – 114 человек.

В Казахстане стали меньше отказываться от гражданства

Фото: akorda.kz

По итогам заседания Комиссией приняты соответствующие решения и рекомендации, сказано в заключении.

1 ноября 2023 года стало известно, что численность населения Казахстана приближается к отметке в 20 миллионов. В Бюро национальной статистики отметили, что с учетом темпов прироста населения достижение отметки в 20 миллионов человек ожидается в ноябре 2023 года.

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