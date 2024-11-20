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Законодательство РК

Ерлан Карин: Число вышедших из казахстанского гражданства с 2019 года уменьшилось более чем в 16 раз

Карин, госсоветник, совещание, выход из гражданства РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 15:23 Фото: akorda.kz
Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при президенте, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии рассмотрели вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него, пишет Акорда.

"Ерлан Карин отметил, что в последние пять лет продолжается тенденция к сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, что свидетельствует о росте авторитета института казахстанского гражданства", – отмечено в сообщении.

Так, если в 2019 году было зафиксировано 1,7 тысячи случаев прекращения гражданства, то в 2020 году – 944, в 2021 году – 123, в 2022 году – 114, в 2023 году – 107, а за 10 месяцев 2024 года – 30 случаев.

Ранее государственный советник Ерлан Карин жестко высказался о ситуации в сфере установки памятников в Казахстане.

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