Счета и машину Аяза Шабутдинова арестовали в рамках дела о мошенничестве

Таганский районный суд Москвы наложил арест на имущество блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, сообщает Zakon.kz.

Арест был наложен в рамках уголовного дела о мошенничестве.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А.Р. Шабутдинова, и принадлежащее ему транспортное средство, а также наложен арест на имущество Алексеева В.А.", – рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

Между тем, суммы арестованного не озвучили.

3 ноября 2023 года в Москве задержали блогера, автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Таганский суд Москвы до 16 декабря арестовал его, подозревая в особо крупном мошенничестве: ему предъявляли обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество". Затем на него написала еще одно заявление. После было возбуждено еще семь уголовных дел.

Официально потерпевшими признаны 50 человек.