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Экологи называют экоцидом крупный пожар на месторождении "Каратун Южный"

Экологи называют экоцидом крупный пожар на месторождении "Каратун Южный" Фото: скриншот с видео
Крупный пожар на месторождении в Мангистау, который не могут потушить вот уже пятый месяц, экологи считают экоцидом и настаивают на преступной халатности, сообщает Zakon.kz.

Пятый месяц горит скважина на месторождении "Каратун Южный" в Мангистауской области. Неоднократно местные экоактивисты настаивали на привлечении внимания к проблеме пожара, так как горение провоцирует выбросы метана, который отравляет окружающую среду.

После того, как Комитет промышленной безопасности озвучил причины возникновения аварии на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области в пятницу, 3 ноября, экологи назвали все происходящее экоцидом, передает Лада.

"Учитывая характер происходящего, мне видится, что дело должно развиваться по статье 169 УК РК "Экоцид". Стоит отметить, что мы уже успели привлечь внимание международного экспертного сообщества по выбросам метана в результате этого пожара". Кирилл Осин, руководитель "Эко Мангистау"

Согласно результатам расследования стало известно, что субподрядная организация ТОО "Заман Энерго" не обеспечила надлежащий уровень контроля технологического процесса строительства скважины. Ранее ряд СМИ заявили о крупной утечке метана на месторождении. В компании "Бузачи нефть" ответили, что "они не согласны с предположениями, опубликованными в СМИ".

Пожар на месторождении начался 9 июня. При бурении скважины из-за подъема бурильного инструмента при забое 1088-1090 метров произошел выброс газо-водяной смеси. Он перешел в открытый газо-водяной фонтан с дальнейшим возгоранием.

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