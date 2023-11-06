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Законодательство РК

Где в Казахстане откроются французские школы

Где в Казахстане откроют французские школы Фото: pixabay
Правительства Казахстана и Франции подписали Соглашение по созданию международных (французских) школ и преподавания французского языка в организациях образования Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает открытие двух международных (французских) школ в городах Астане и Алматы, в которых будут созданы условия для изучения французского языка как иностранного в школах,  где французский язык изучается как первый и второй иностранные языки.

Французские школы предназначены для обучения казахстанских школьников, а также иностранцев, проживающих в Казахстане и желающих получить полиязычное образование. По окончании школы Министерством образования Франции будет выдаваться диплом о среднем образовании. 

Лицензирование, а также контроль образовательной деятельности французских школ осуществляются в соответствии с законодательством РК.

При условии соблюдения критериев, установленных Министерством образования Франции, французские школы получают подтверждение об их соответствии для выполнения образовательных услуг.

Статус международной школы присваивается в соответствии с законодательством РК. Деятельность каждой французской школы определяется и регулируется ее уставом.

Обучение во французских школах осуществляется как казахстанскими, так и иностранными педагогами, нанимаемыми французскими школами в соответствии с трудовым законодательством республики.

Образовательные программы для фрнцузских школ разработаны с учетом требований государственного общеобязательного стандарта образования Казахстана и общеобязательных учебных программ Франции.

Преподавание ведется преимущественно на французском языке. Занятия проводятся также на казахском, русском и английском языках.

"Французские школы предоставляют казахстанским обучающимся учебные программы по казахскому языку и литературе, истории Казахстана и географии Казахстана. Образовательный процесс по данным предметам осуществляется в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования Республики Казахстан и другими нормативными правовыми актами РК", - говорится в соглашении.

Финансирование по созданию и функционированию французских школ будет осуществляться за счет частных инвестиций.

Соглашение было подписано 1 ноября 2023 года во время официального визита в Казахстан президента Франции Эмманюэля Макрона.

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