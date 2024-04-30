В каких городах Казахстана откроют французские школы

Постановлением правительства от 27 марта 2024 года утверждено Соглашение между правительством РК и правительством Франции относительно создания международных (французских) школ в Казахстане и преподавания французского языка в организациях образования РК, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает открытие двух международных (французских) школ в городах Астане и Алматы, а также создание условий для изучения французского языка как иностранного в организациях образования, в которых французский язык изучается как первый и второй иностранные языки.

Французские школы предназначены для обучения казахстанских школьников, а также иностранных граждан, проживающих в Казахстане и желающих получить полиязычное образование. По окончании обучения выдается диплом о среднем образовании Министерством образования Франции.

"Посредством своей деятельности французские школы способствуют популяризации французского языка и французской культуры в Республике Казахстан, а также укреплению образовательного сотрудничества между Республикой Казахстан и Французской Республикой", – говорится в соглашении.

Лицензирование, а также контроль образовательной деятельности французских школ осуществляются в соответствии с законодательством РК.



Статус международной школы присваивается также в соответствии с законодательством РК.



В документе также говорится, что французские школы с момента подтверждения об их соответствии являются членами сети учебных заведений, координируемых Агентством по французскому образованию за рубежом – государственным учреждением при Министерстве иностранных дел Франции.



Деятельность каждой французской школы определяется и регулируется ее уставом.

Обучение во французских школах осуществляется как казахстанскими, так и иностранными педагогами, нанимаемыми французскими школами в соответствии с трудовым законодательством РК.



Французские школы реализуют образовательные программы, разработанные с учетом требований государственного общеобязательного стандарта образования Казахстана и общеобязательных учебных программ, утвержденных во Франции.



Преподавание ведется преимущественно на французском языке. Занятия проводятся также на казахском, русском и английском языках.

Французские школы предоставляют казахстанским обучающимся учебные программы по казахскому языку и литературе, истории Казахстана и географии Казахстана. Образовательный процесс по данным предметам осуществляется в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования РК и другими нормативными правовыми актами республики.

Французские школы предлагают учащимся, являющимся иностранными гражданами и проживающим в Казахстане, начальный курс изучения языков и культуры РК.

Предусматривается, что финансирование по созданию и функционированию французских школ будет осуществляться за счет частных инвестиций.



Также в соглашении говорится, что стороны оказывают содействие в развитии преподавания французского языка в казахстанских организациях образования.



Вместе с тем стороны способствуют укреплению обмена опытом и сотрудничеству между казахстанскими и французскими организациями образования по вопросам методики преподавания, профессиональной подготовки преподавателей.

Также говорится, что поддерживаются инициативы по разработке учебников французского языка и инициативы по модернизации учебных программ по французскому языку в организациях образования Казахстана.

Кроме того, соглашение оговаривает содействие в организации условий для прохождения сдачи экзаменов на получение дипломов DELF и DALF для официального подтверждения лингвистических компетенций казахстанских обучающихся и учителей.



Диплом об изучении французского языка (DELF) и диплом об углубленном изучении французского языка (DALF) – это дипломы Министерства образования Франции. Они подтверждают уровень владения французским иностранным языком в соответствии с общеевропейской системой уровней владения иностранным языком, что является одним из преимуществ при зачислении во французские школы.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

Соглашение было совершено в Астане 1 ноября 2023 года во время официального визита в Казахстан президента Франции Эмманюэля Макрона.