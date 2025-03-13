В Казахстане обновили стандарты высшего и послевузовского образования

Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 4 марта 2025 года внесены изменения в государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Стандарт определяет требования к содержанию образования с ориентиром на результаты обучения, максимальному объему учебной нагрузки обучающихся, уровню подготовки обучающихся и сроку обучения в организациях высшего или послевузовского образования, в том числе в военных специальных учебных заведениях (ВСУЗ), независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.

В документе в новой редакции изложен ряд пунктов.

Магистратура

Так, говорится, что подготовка кадров в магистратуре осуществляется на базе образовательных программ по двум направлениям:

научно-педагогическому;

профильному.

Стандарт дополнен новым пунктом, в котором говорится, что содержание образовательной программы магистратуры состоит из:

теоретического обучения, включающее изучение циклов базовых и профилирующих дисциплин;

практической подготовки магистрантов: профессиональная практика;

научно-исследовательской работы, включающую выполнение магистерской диссертации, – для научно-педагогической магистратуры, или экспериментально-исследовательской работы, включающую выполнение магистерского проекта, – для профильной магистратуры.

Для ВСУЗов – выполнение магистерской диссертации или магистерского проекта.

итоговой аттестации.

Перечень дисциплин вузовского компонента (ВК) и КВ определяется ОВПО самостоятельно. При этом учитываются потребности рынка труда и магистрантов.

ВК цикла базовых дисциплин (БД) образовательных программ магистратуры научно-педагогического направления включает дисциплины, предусматривающие формирование компетенций в области истории и философии науки, владения профессиональным иностранным языком, психолого-педагогического цикла, включающие методику и методы преподавания и технологию обучения, для профильного направления – дисциплины, предусматривающие формирование компетенций в области владения профессиональным иностранным языком, управленческие компетенции и навыки руководства, за исключением ВСУЗов.

ОВПО разрабатывают междисциплинарные программы по дисциплинам ВК цикла базовых дисциплин.

Образовательная программа научно-педагогической магистратуры включает два вида практик, которые проводятся параллельно с теоретическим обучением или в отдельный период:

педагогическую в цикле БД- в ОВПО (во ВСУЗах в цикле БД или ДВО);

исследовательскую в цикле ПД – по месту выполнения диссертации (во ВСУЗах в рамках НИР или цикле ПД).

Указывается, что в рамках научно-исследовательских (экспериментально-исследовательских) работы магистранта (НИРМ (ЭИРМ) индивидуальным планом работы магистранта для ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств предусматривается обязательное прохождение научной стажировки в научных организациях или организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности.

Место прохождения научной стажировки соответствует научному направлению образовательной программы и тематике исследования.

Продолжительность стажировки составляет не менее 14 календарных дней.

ОВПО совместно с организацией, на базе которой проходит стажировка, утверждает программу стажировки и понедельный план.

НИРМ (ЭИРМ) планируется параллельно с другими видами учебной работы или в отдельный период.

Основные результаты магистерской диссертации (проекта) представляются не менее, чем в одной публикации или одном выступлении на научно-практической конференции.

В течение двух месяцев после зачисления магистранта приказом руководителя ОВПО на основании решения ученого совета утверждается тема магистерской диссертации (проекта) и назначается научный руководитель. С учетом результатов НИРМ (ЭИРМ) допускается корректировка темы магистерской диссертации (проекта).

Также говорится, что подготовка кадров в магистратуре осуществляется на базе образовательных программ высшего образования. При поступлении в случае несовпадения профиля образовательной программы магистратуры с образовательной программой высшего образования магистранту устанавливаются пререквизиты для освоения.

Перечень необходимых пререквизитов и сроки их освоения определяются ОВПО самостоятельно. Пререквизиты осваиваются на платной основе.

Результаты обучения по программам высшего специального образования приравниваются к результатам обучения по соответствующим программам магистратуры по профильному направлению.

Для ВСУЗов результаты обучения по программам высшего специального образования приравниваются к результатам обучения по соответствующим программам магистратуры профильного направления при наличии образования видовой академии.

Лицам, завершившим обучение по образовательной программе МВА/ЕМВА и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень "магистр делового администрирования" и выдается диплом о послевузовском образовании с приложением (транскрипт) бесплатно.

При этом учебная нагрузка измеряется временем, требуемым магистранту для изучения учебной дисциплины, модуля или всей образовательной программы магистратуры и необходимыми для достижения ее результатов обучения.

Учебная нагрузка включает всю учебную деятельность магистранта – лекции, семинары, групповые занятия, групповые упражнения, практические занятия, курсовые работы (проекты), практическую и лабораторные работу, студийные занятия, практику, научно-исследовательскую работу (экспериментально-исследовательскую работу), выполнение магистерской диссертации (проекта), самостоятельную работу, в том числе под руководством преподавателя.

При определении учебной нагрузки магистранта исходят из того, что учебный год состоит из академических периодов, формы которого (семестр – 15 недель, триместр – 10 недель, квартал – 7-8 недель) определяются ОВПО самостоятельно или научной организацией, периода итоговой аттестации (на выпускном курсе).

Допускается использование комбинированных форм организации академических периодов.

Полная учебная нагрузка одного учебного года соответствует не менее 60 академическим кредитам и соответствует не менее 1800 академическим часам за один учебный год.

Срок обучения в магистратуре определяется объемом освоенных академических кредитов. При освоении установленного объема академических кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения образовательная программа магистратуры считается полностью завершенной.

Докторантура

Подготовка кадров в докторантуре осуществляется по двум направлениям:

научно-педагогическому (докторантура PhD) – на базе образовательной программы магистратуры;

профильному, включая программу индустриального PhD и программу DBA – на базе образовательной программы магистратуры или высшего специального образования, приравненной к профильной магистратуре.

При этом программа индустриального PhD реализуется в таких областях образования, как "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", "Естественные науки, математика и статистика" (техническая физика), "Информационно-коммуникационные технологии".

При поступлении в случае несовпадения профиля образовательной программы докторантуры с программой магистратуры докторанту устанавливаются пререквизиты для освоения (в ВСУЗах пререквизиты не устанавливается), которые должны покрыть основные результаты обучения профиля программы предыдущего уровня образования.

Перечень и объем необходимых пререквизитов и сроки их освоения определяются ОВПО самостоятельно.

При поступлении магистра профильного направления магистратуры в докторантуру PhD ему дополнительно устанавливаются в качестве пререквизитов образовательная программа педагогического профиля, за исключением ВСУЗов.

Пререквизиты осваиваются на платной основе, за исключением ВСУЗов.

В качестве пререквизитов докторант представляет результаты обучения неформального образования соответствующего уровня, признание которых осуществляется ОВПО в установленном порядке.

Указывается, что образовательная программа подготовки доктора по профилю предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку, экспериментально-исследовательскую работу в соответствующей сфере профессиональной деятельности по соответствующим направлениям науки для отраслей национальной экономики, социальной сферы: образования, медицины, права, искусства, экономики, бизнес-администрирования, инженерии, естествознания, информационных технологий и в области национальной безопасности и военного дела.

Практика проводится с целью формирования практических навыков научной, научно-педагогической и профессиональной деятельности.

Образовательная программа докторантуры включает:

педагогическую и исследовательскую практику – для обучающихся по программе доктора философии;

производственную практику – для обучающихся по программе профильной докторантуры.

В период педагогической практики докторанты привлекаются к проведению занятий в бакалавриате и магистратуре.

Исследовательская практика докторанта проводится с целью изучения новейших теоретических, методологических и технологических достижений отечественной и зарубежной науки, а также закрепления практических навыков, применения современных методов научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных в диссертационном исследовании.

Производственная практика докторанта проводится с целью закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и повышения профессионального уровня.

Практика докторанта по программе профильной докторантуры в областях образования "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", "Естественные науки, математика и статистика", "Информационно-коммуникационные технологии" проводится на базе предприятия-партнера с целью формирования у докторантов фундаментальных интегрированных научных знаний и профессиональных компетенций, стратегического видения развития индустрии, умения создания научных прикладных инноваций, генерации новых инженерных решений.

Содержание исследовательской и производственной практик определяется темой докторской диссертации.

Также говорится, что научная составляющая образовательной программы докторантуры формируется из научно-исследовательской (НИРД) или экспериментально-исследовательской работы (ЭИРД) докторанта, научных публикаций, написания и защиты докторской диссертации.

Объем научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы докторанта составляет 123 академических кредита в общем объеме образовательной программы докторантуры.

ОВПО самостоятельно определяет форму, место и сроки организации НИРД (ЭИРД).

В ВСУЗах объем научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы докторанта составляет не более 123 академических кредитов.

В рамках НИРД (ЭИРД) индивидуальным планом работы докторанта для ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств предусматривается обязательное прохождение стажировки в научных организациях и (или) организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности, в том числе за рубежом.

ОВПО самостоятельно определяет место и сроки прохождения стажировки докторанта, при этом продолжительность стажировки составляет не менее 30 календарных дней.

Содержание программы стажировки соответствует профилю исследования докторанта.

Программа стажировки утверждается ОВПО совместно с организацией, на базе которой организована стажировка.

Стажировка осуществляется лицами, имеющими предварительные результаты исследований или публикации по теме исследования.

Результаты стажировки рассматриваются на научном семинаре ОВПО.

Требования к ЭИРД обучающегося по программе доктора по профилю:

соответствие основной проблематике образовательной программы докторантуры, по которой защищается докторская диссертация;

актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость;

основывается на современных достижениях науки, техники и производства и содержать конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения управленческих задач комплексного, межфункционального характера;

выполняется с применением передовых информационных технологий;

содержит экспериментально-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям.

Предусматривается, что ежегодно по завершении учебного года докторант проходит аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана работы. Процедура проведения аттестации докторанта определяется ОВПО самостоятельно.

Тема докторской диссертации определяется в течение первого семестра и утверждается решением ученого совета. С учетом результатов НИРД (ЭИРД) или полученных научных (экспериментальных) результатов или повторного утверждения научного обоснования диссертационного исследования (research proposal (ресорч пропозал)) допускается корректировка темы докторской диссертации.

Как отмечается, содержание диссертационного исследования направлено на реализацию национальных приоритетов, фундаментальных или прикладных исследований.

Целью итоговой аттестации является оценка научно-теоретического и исследовательско-аналитического уровня докторанта, сформированных профессиональных и управленческих компетенций, готовности к самостоятельному выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям профессионального стандарта и образовательной программы докторантуры.

Целью итоговой аттестации образовательных программ профильной докторантуры в областях образования "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", "Естественные науки, математика и статистика", "Информационно-коммуникационные технологии" является оценка вклада докторанта в исследовательское или инновационное развитие предприятия-партнера, инженерно-технического решения и уровня сформированности профессиональных и управленческих компетенций, готовности к самостоятельному выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям профессионального стандарта и образовательной программы докторантуры.

При этом результаты исследований докторанта образовательной программы DBA публикуются не менее чем в семи научных изданиях, журналах, в том числе не менее трех в научных изданиях дальнего зарубежья и представленных на международных научных конференциях.

Результаты исследований докторанта должны пройти публичное обсуждение.

При определении учебной нагрузки докторанта исходят из того, что учебный год состоит из академических периодов, формы которого (семестр – 15 недель, триместр – 10 недель, квартал – 7-8 недель) определяются ОВПО или научной организацией, периода итоговой аттестации (на выпускном курсе).

Допускается использование комбинированных форм организации академических периодов.

Полная учебная нагрузка одного учебного года соответствует 60 академическим кредитам и соответствует 1800 академическим часам за один учебный год.

Срок обучения в докторантуре определяется объемом освоенных академических кредитов. При освоении установленного объема академических кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени доктора философии (PhD) или по профилю образовательная программа докторантуры считается полностью завершенной.

Подготовка кадров в докторантуре осуществляется на базе образовательных программ магистратуры по двум направлениям:

научно-педагогическому со сроком обучения не менее трех лет;

профильному, включая программу индустриального PhD и программу DBA со сроком обучения не менее трех лет.

В документ внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 23 марта 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в вузах МВД будут изучать новые предметы.