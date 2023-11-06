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На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В Астане и 9 областях Казахстана на 7 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба РГП "Казгидромет".

Ночью в Астане и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром на северо-востоке Актюбинской области ожидается туман.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 18 м/с.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Улытауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный порывы 18 м/с.

На севере Карагандинской области ожидается туман.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

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