На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Ночью в Астане и утром ожидается туман.
Ночью и утром на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.
Ночью и утром на северо-востоке Актюбинской области ожидается туман.
На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 18 м/с.
Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.
На севере, западе Улытауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный порывы 18 м/с.
На севере Карагандинской области ожидается туман.
На западе, севере, юге Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.
В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.