Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

В Астане и 15 областях Казахстана на 28 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области, днем на севере, западе, юге области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 15-20 м/с, днем на юго-западе области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, на востоке, в центре, горных районах области временами порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на большей части области 15-20, на западе, севере области порывы 23 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, днем на большей части Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, днем на большей части области порывы 15-20, на западе области временами порывы 23-28 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, севере Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, западе области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, ожидаются порывы 18 м/с.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на большей части области 15-20, днем на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Атырау ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Улытауской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью порывы 18 м/с.



На севере, западе Кызылординской области ожидается гололед, в центре области туман. Ветер южный, на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.



Днем на юге, востоке Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере области – гололед. Днем на севере области низовая метель. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается гололед.



На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на севере, в горных районах, днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью ожидается туман. В Туркестане ночью ожидается туман.

На западе, севере Абайской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере области 15-20, порывы 25 м/с.



На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.



На большей части Костанайской области ожидаются осадки (снег, дождь), гололед. На востоке области – низовая метель. На севере, западе области туман. Ветер южный, юго-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, на юге области временами 23 м/с. В Костанае утром и днем ожидается гололед.



На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.



Ночью в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. На юге, в горных районах области временами туман, гололед. Ветер юго-восточный, на западе, востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный, временами 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

