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Трасса в Актюбинской области за полвека превратилась в полосу препятствий

Трасса в Актюбинской области за полвека превратилась в полосу препятствий Фото: pixabay
Автовладельцы возмущены состоянием трассы, соединяющей города Кандыагаш и Шалкар в Актюбинской области. Дорогу там построили больше полувека назад. За это время она практически полностью пришла в негодность, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день дорога представляет собой сплошную полосу препятствий. Трасса вся в ямах и ухабах.

Водители говорят, им ежедневно приходится подвергать себя и пассажиров опасности.

Как отмечено в публикации "Хабар 24", особенно много нареканий у автовладельцев вызывает участок от Кандыагаша до села Журун.

"Нам очень трудно ездить по такой дороге. У меня джип, но я на нем не езжу по такой дороге. Потому что ее нет. Налоги платим, почему ее не делают? О населении тоже надо думать. Сколько аварий. Ходовку разбивают, сколько машин стоит. Поддон разбили, с пружиной стоят".Магомед Мусаев, водитель

Аршат Мамыров, водитель такси также отмечает, что дорог совсем нет.

"Это невозможно назвать дорогой. Скоро даже пешком нельзя будет пройти. Я зарабатываю частным извозом, практически все деньги уходят на ремонт ходовой части автомобиля. В итоге не хватает даже на оплату кредита".Аршат Мамыров

В 2023 году подрядная организация приступила к ремонту участка дороги протяженностью 20 км по направлению от Шалкара в Кандыагаш.

Обновление еще 75 км трассы планируют начать в следующем году. Для этого необходимо 10,7 млрд тенге. Порядка 4 млрд тенге требуется для ремонта участка "Кандыагаш-Журун".

Общая протяженность трассы "Кандыагаш-Эмба-Шалкар" 259 км. Когда дорогу полностью приведут в порядок, пока неизвестно.

28 сентября 2023 года министр транспорта Марат Карабаев рассказал о состоянии дорожной инфраструктуры в стране и выделил регионы с наиболее критической ситуацией.

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По его словам к аутсайдерам относятся Западно-Казахстанская область, Атырау, Актобе.

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