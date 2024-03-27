Трассу закрыли из-за опасности размыва в Актюбинской области

Автодорогу Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз 27 марта закрыли в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации национальный оператора по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения "КазАвтоЖол", автодорогу закрыли из-за угрозы размыва водопропускных труб.

"Для обеспечения безопасности движения транспорта на участке трассы республиканского значения А-26 Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз от 3-го до 92-го километра принято решение об ограничении проезда всех видов транспортных средств", – говорится в сообщении.

На данный момент для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций на место происшествия направлены спецтехника и рабочие бригады.

Ранее сообщалось, что республиканскую трассу затопило в Западно-Казахстанской области.