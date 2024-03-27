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Трассу закрыли из-за опасности размыва в Актюбинской области

Трассу закрыли из-за опасности размыва в Актюбинской области , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 00:03 Фото: pixabay
Автодорогу Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз 27 марта закрыли в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации национальный оператора по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения "КазАвтоЖол", автодорогу закрыли из-за угрозы размыва водопропускных труб.

"Для обеспечения безопасности движения транспорта на участке трассы республиканского значения А-26 Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз от 3-го до 92-го километра принято решение об ограничении проезда всех видов транспортных средств", – говорится в сообщении.

На данный момент для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций на место происшествия направлены спецтехника и рабочие бригады.

Ранее сообщалось, что республиканскую трассу затопило в Западно-Казахстанской области. 

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Диана Абдуллаева
Актюбинская область
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