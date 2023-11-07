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Октябрь в Казахстане побил температурный рекорд 30-летней давности

Октябрь в Казахстане побил температурный рекорд 30-летней давности Фото: Zakon.kz
Октябрь 2023 года выдался на удивление теплым: побаловал не только жителей южных регионов Казахстана, но и северных. К примеру, в Жаркенте воздух прогрелся до 28 градусов: последний раз абсолютный максимум был отмечен там в 1992 году, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным метеорологов, особенно теплыми выдались первая и вторая декады месяца.

"На большей части страны температура воздуха была выше климатической нормы на 1-3°С. В северной половине страны в дневные часы столбики термометров достигали отметки +15+25°С, в южной половине: +22+30°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Синоптики отмечают, что пик тепла пришелся на южные, юго-восточные, центральные и северные регионы Казахстана в период 9-12 октября, что было обусловлено интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана.

Продолжая, в пресс-службе "Казгидромет" уточняют, что 9 октября были отмечены температурные рекорды на метеорологической станции (МС) Казалинск (Кызылординская область). Тогда температура воздуха повысилась до +27,7°С, последний рекорд для этого дня был в 2008 году (+26,7°С).

10 октября в ряде метеорологических станциях были зафиксированы суточные рекорды:

  • на МС Кызылорда: +29,1°С. Такая по-летнему жаркая погода последний раз наблюдалась в 2019 году (+28,0°С);
  • на МС Шардара (Туркестанская область) максимальная температура воздуха достигла отметки +29С, обновив рекорд 2008 года (+26,9°С);
  • на МС Тараз температура воздуха днем повысилась до +28,6°С, перекрыв рекорд 2019 года (+25,3°С);
  • на МС Жезказган максимальная температура воздуха составила +27,3°С, перекрыв рекорд 2012 года (+24,6°С);
  • на МС Павлодар температура воздуха днем повысилась до +24,3°С, перекрыв рекорд 15-летней давности 2008 года (+22,1°С);
  • на МС Семей максимальная температура воздуха составила +25,5°С, обновив рекорд 2019 года (+25С).

12 октября на МС Жаркент (Жетысуская область) воздух прогрелся до +28,6°С. Последний раз абсолютный максимум для этого дня был отмечен в 1992 году (+27°С).

Не обошлось и без холодных дней на севере, востоке и центре страны.

"Температура воздуха в этих регионах опускалась ночью до -3-11°С. В южной половине страны температура воздуха опускалась ночью до -5°С. Такие температуры вполне свойственны октябрю".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В заключении говорится о том, что в октябре, с частыми прохождениями фронтальных разделов, практически на большей части территории страны осадков выпало больше нормы в 1,3-5,3 раз.

Погода в столице не стала исключением.

"Температурный фон также был выше климатической нормы на 2,5°С. 10 октября наблюдалась самая высокая температура воздуха месяц и составила +23,3°С. Тем самым был перекрыт максимум 2008 года. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 27 октября".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о штормовом предупреждение на большей части Казахстана.

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