Температурный рекорд 46-летней давности побит в Казахстане

Декабрь 2024 года в Казахстане выдался весьма теплым. На большей части страны температурный фон превысил норму на 1-6 градусов. Об этом Zakon.kz сообщили синоптики РГП "Казгидромет".

К примеру, в Петропавловске 19 декабря столбик термометра поднимался до отметки +1,3°С, тем самым был перекрыт рекорд 1978 года, когда температура воздуха днем наблюдалась +0,8°С.

Из заявления метеорологов следует:

"Многократные колебания температуры воздуха – оттепели и значительные понижения температуры на территории страны, сопровождались частыми явления, такими как снегопады, нередко переходящие в дождь, метели, штормовые ветра, гололед и туманы".

15 декабря на метеостанции (МС) Шуулдак Туркестанской области отмечался очень сильный снегопад, выпало 22 мм, при норме за месяц 77 мм, 29 декабря в Мангистауской области на МС Форт-Шевченко прошел сильный дождь 17 мм, при норме за месяц 10 мм.

13-14 декабря в Жетысуской области на МС Жаланашколь наблюдался ураганный ветер до 40 метров в секунду. 16 декабря на АМС Достык – до 36 метров в секунду.

4-8 декабря в Актюбинской области на МС Родниковка наблюдались гололедно-изморозевые отложения диаметром 66 мм.

Что касается столицы, то там средняя за месяц температура воздуха составила -8,8°С, что выше нормы на 3,2° (норма -12°С).

Самая низкая температура воздуха в Астане была зафиксирована 11 декабря и составила -20,8°С, самая высокая температура воздуха отмечалась 14 декабря и составила 0,7°С. Осадков выпало больше нормы – 31 мм, при норме за месяц 25 мм, что 122% от нормы.

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Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны с 14 по 16 января 2025 года. По их данным, в Шымкент вернется весна. В Алматы потеплеет до +5℃ днем. Тем временем в Астане холодно: там снег и ветер.