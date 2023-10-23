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В ряде микрорайонов Алматы на несколько часов отключат холодную воду

отключение воды Фото: pixabay
26 октября с 9:00 до 20:00 подача холодной воды будет частично прекращена в жилые дома и иные здания расположенные в , сообщает Zakon.kz.

Как уточняет ГКП "Алматы су", отключения коснуться адресов в Жетисуском районе: по улицам Ангарская (до ул. Серикова), Ратушного, Обская, Февральская, Казыбаева (от ул. Серикова, Шілдехана); в Алатауском районе: мкр. Карасу, Ожет, по ул. Северное кольцо между БАКа до ул. Бурундайская.

"Отключение связано с необходимостью подключения нового водопровода. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – говорится в сообщении.

Ранее, 18 октября, часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на несколько часов отключали от горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии.

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