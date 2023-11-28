В двух районах Алматы отключат воду

30 ноября 2023 года в Бостандыкском и Турксибском районах Алматы отключат холодную воду. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ГКП "Алматы су".

С 9:00 до 17:00 будет временно приостановлено водоснабжение в Бостандыкском районе в контурах улиц: Ходжанова – Гагарина – Байкадамова –Жарокова.

Также без воды останутся жители домов по улицам Бехтерева, Вятская, Усачева, Монтина в Турксибском районе.

"Временное отключение от холодной воды потребителей в названных городских секторах связано с выполнением работ по подключению к системе водоснабжения новых инженерных сетей и заменой технологического оборудования". Пресс-служба ГКП "Алматы су"

По всем интересующим вопросам алматинцы могут обратиться по телефону: +7 727 274 66 66.

Ранее алматинцев предупредили об изменениях на дороге Медеу –Шымбулак. Там установили четыре камеры аппаратно-программного комплекса "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч.