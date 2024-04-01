Девочка-богатырь весом свыше шести килограммов родилась в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогосрке родилась девочка весом 6 кг 180 гр, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило 1 апреля Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, появится на свет крохе-богатырю помогли в областном Центре матери и ребенка.

"Вес новорожденной составил 6 килограммов 180 граммов. А рост девочки – 57 сантиметров. Несмотря на то, что такие роды сложнее обычных, в этом случае они прошли естественным путем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что маме малышки 33 года и это ее четвертый ребенок.

"Такие случаи большая редкость не только в нашем роддоме, но и в целом по стране. В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, мы желаем им здоровья и благополучия", – отметила заведующая родильным отделением Жадыра Дюсупова.

Ранее сообщалось о похожем случае. В Жезказганском перинатальном центре на свет появилась девочка весом почти 6 килограммов.