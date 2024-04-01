Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Девочка-богатырь весом свыше шести килограммов родилась в Усть-Каменогорске

Девочка-богатырь весом свыше шести килограммов родилась в Усть-Каменогорске , фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 01:19 Фото: pixabay
В Усть-Каменогосрке родилась девочка весом 6 кг 180 гр, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило 1 апреля Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, появится на свет крохе-богатырю помогли в областном Центре матери и ребенка.

"Вес новорожденной составил 6 килограммов 180 граммов. А рост девочки – 57 сантиметров. Несмотря на то, что такие роды сложнее обычных, в этом случае они прошли естественным путем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что маме малышки 33 года и это ее четвертый ребенок.

"Такие случаи большая редкость не только в нашем роддоме, но и в целом по стране. В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, мы желаем им здоровья и благополучия", – отметила заведующая родильным отделением Жадыра Дюсупова.

Ранее сообщалось о похожем случае. В Жезказганском перинатальном центре на свет появилась девочка весом почти 6 килограммов. 

Диана Абдуллаева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Полиция, рейд, магазин, Астана
Рейды по магазинам проходят в Астане
На юге Казахстана произошло землетрясение
На юге Казахстана произошло землетрясение
Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: