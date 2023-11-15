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Какую погоду принесет отрог антициклона в Казахстан 16 ноября

Какую погоду принесет отрог антициклона в Казахстан 16 ноября Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, на большей части страны с отрогом антициклона сохраняется преимущественно погода без осадков. Лишь на западе и севере страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

По Казахстану – туманы, усиление ветра.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +16+18°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 5+10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +22+24°С.

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