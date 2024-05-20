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С важным предупреждением обратились в МВД к выпускникам

МВД, последний звонок, обращение, выпускники, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 09:22 Фото: Zakon.kz
В МВД Казахстана обратились к выпускникам и их родителям, сообщает Zakon.kz.

25 мая во всех школах страны пройдут классные часы, посвященные завершению учебного года.

"Во время торжественных мероприятий органами полиции будут приняты все меры по охране общественного порядка и дорожной безопасности. По поручению министра внутренних дел за каждым учебным заведением закреплены сотрудники полиции. Патрульные наряды будут максимально приближены к местам проведения мероприятий", – сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

При этом в ведомстве отмечают, что в последние годы после завершения последних звонков в школах с разрешения родителей многие выпускники самостоятельно продолжают мероприятия.

"Нередки случаи управления несовершеннолетними транспортными средствами с трагическими последствиями. В прошлом году такие факты имели место в Жамбылской, Атырауской областях и городе Алматы. Кроме того, многие дети из-за бесконтрольности со стороны родителей идут купаться в запрещенных и неотведенных для этого местах. В прошлом году имели место случаи гибели подростков в необорудованных местах водоемов в Акмолинской, Мангистауской и Атырауской областях", – сообщил Алекешев.

С учетом этого МВД призывает родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения.

"В случае выявления правонарушений или предпосылок к ним просим незамедлительно обращаться на 102, а при возникновении чрезвычайных ситуаций на номер 112", – резюмировал начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Ранее в пресс-службе Министерства просвещения РК сообщали, что 25 мая во всех казахстанских школах пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года.

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