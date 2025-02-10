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Общество

Новые ограждения появились в метро Алматы

Новые ограждения появились в метро Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 10:37 Фото: пресс-служба Метрополитена Алматы
В Метрополитене Алматы тестируют новые ограждения с двойной функцией, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram Алматинского метрополитена.

"На станции "Райымбек батыр" установлены новые временные ограждения, которые соответствуют современным стандартам безопасности в метрополитенах. Они выполняют двойную функцию – служат защитным барьером и одновременно используются в качестве рекламных конструкций. В настоящее время проводится проверка их устойчивости к ветровым нагрузкам", – говорится в сообщении, опубликованном 10 февраля 2025 года.

После завершения всех необходимых испытаний аналогичные ограждения планируется установить на других станциях метро.

"Данное решение является временной мерой до установки автоматических платформенных дверей (screen doors). Все работы ведутся за счет собственных средств предприятия без привлечения бюджетных".Пресс-служба Метрополитена Алматы

Как отметили в алматинском метро, ранее установленные железные ограждения также проходят испытания и при необходимости будут демонтированы.

"Перегородки предназначены для ограждения пространства между вагонами, являются временным решением, направленным на повышение безопасности пассажиров, до установки постоянных платформенных дверей (screen doors). Процесс установки автоматизированных платформенных ограждений занимает значительное время, так как необходимо проектирование, технико-экономическое обоснование, а также финансирование, проведение процедуры государственных закупок. В связи с чем в качестве временной меры для безопасности пассажиров устанавливаются временные ограждения", – напомнили в пресс-службе Метрополитена Алматы.

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О том, что в Алматинском метрополитене начали установку металлических ограждений, стало известно 28 января 2025 года. Позднее директор метрополитена Алмасбек Орынбеков объяснил, почему в "подземке" появились временные перегородки.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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