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Общество

В соцсетях показали "новый" паспорт Казахстана: что ответили в МВД

Паспорт гражданина РК, документы, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 20:20 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана прокомментировали "новый" дизайн паспорта гражданина РК, сообщает Zakon.kz.

Так, фотографии предполагаемого нового внешнего вида казахстанского паспорта 4 дня назад появились в популярной социальной сети Threads.

паспорт гражданина РК, фотографии нового дизайна, фейк, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 20:20

Фото: Threads/bazablankwear

Пользователи Казнета тут же принялись обсуждать "новый" дизайн документа и мнения выдались разными:

  • "Скучный".
  • "Старый паспорт оставьте".
  • "Честно, прикольно, прям вайбовый".
  • "Без большого герба не вайбово что-то".
  • "Как-то дешево сделали обложку, внутри топ".
  • "Не хватает снежного барса на обложке в золотой окантовке".
  • "Надо было только внутри изменить, обложка было самым топовым".
  • "Выглядит как дневник школьный из 2007 года. А внутренние страницы норм, даже шикарно получились".

За разъяснением ситуации мы обратились в Министерство внутренних дел РК.

"Распространяемый в социальных сетях эскиз не является официальным проектом, рабочей версией либо иным документом, разработанным или утвержденным государственными органами Республики Казахстан. Указанный материал не имеет отношения к разрабатываемому новому дизайну паспорта гражданина Республики Казахстан", – заявили в пресс-службе МВД РК корреспонденту Zakon.kz сегодня, 24 июля 2026 года.

В настоящее время, как подчеркнули в ведомстве, разрабатывается макет нового дизайна паспорта гражданина РК.

"Информация о завершении указанных работ и утверждении окончательного дизайна будет доведена до сведения заинтересованных лиц в установленном порядке. На текущем этапе разработки предоставление эскизов либо макетов нового дизайна паспорта гражданина РК не представляется возможным, поскольку окончательный дизайн документа не утвержден".Пресс-служба МВД РК

Фото "нового паспорта" Казахстана разлетелись в соцсетях еще в декабре 2025 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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