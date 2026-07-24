В соцсетях показали "новый" паспорт Казахстана: что ответили в МВД

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана прокомментировали "новый" дизайн паспорта гражданина РК, сообщает Zakon.kz.

Так, фотографии предполагаемого нового внешнего вида казахстанского паспорта 4 дня назад появились в популярной социальной сети Threads.

Пользователи Казнета тут же принялись обсуждать "новый" дизайн документа и мнения выдались разными:

"Скучный".

"Старый паспорт оставьте".

"Честно, прикольно, прям вайбовый".

"Без большого герба не вайбово что-то".

"Как-то дешево сделали обложку, внутри топ".

"Не хватает снежного барса на обложке в золотой окантовке".

"Надо было только внутри изменить, обложка было самым топовым".

"Выглядит как дневник школьный из 2007 года. А внутренние страницы норм, даже шикарно получились".

За разъяснением ситуации мы обратились в Министерство внутренних дел РК.

"Распространяемый в социальных сетях эскиз не является официальным проектом, рабочей версией либо иным документом, разработанным или утвержденным государственными органами Республики Казахстан. Указанный материал не имеет отношения к разрабатываемому новому дизайну паспорта гражданина Республики Казахстан", – заявили в пресс-службе МВД РК корреспонденту Zakon.kz сегодня, 24 июля 2026 года.

В настоящее время, как подчеркнули в ведомстве, разрабатывается макет нового дизайна паспорта гражданина РК.

"Информация о завершении указанных работ и утверждении окончательного дизайна будет доведена до сведения заинтересованных лиц в установленном порядке. На текущем этапе разработки предоставление эскизов либо макетов нового дизайна паспорта гражданина РК не представляется возможным, поскольку окончательный дизайн документа не утвержден". Пресс-служба МВД РК

Фото "нового паспорта" Казахстана разлетелись в соцсетях еще в декабре 2025 года.