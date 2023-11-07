Возврат активов: Антикор показал видео вилл и элитных квартир в Европе и Дубае

Антикоррупционная служба 7 ноября поделилась результатами работы по возврату незаконно приобретенных активов. В собственность государства вернули пять квартир в Москве, две виллы в Дубае, квартиру в Стамбуле и дом в курортном городе Антиб во Франции, сообщает Zakon.kz.

В сообщении отмечается, что в суд направлено более тысячи уголовных дел, по которым возмещено 282 млрд тенге ущерба.



"С 2022 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 857 млрд тенге. Из них 159,8 млрд тенге в виде денежных средств из иностранных юрисдикций. Данная сумма поступила в бюджет государства". Антикор

По данным ведомства, 36,8 млрд тенге возвращено из Австрии, 116,7 млрд тенге из Лихтенштейна, из Объединенных Арабских Эмиратов – 6,3 млрд тенге, из Турции – 253 млн тенге.

Антикор также опубликовал видео, на котором показаны виллы, расположенные в Дубае, а также элитные квартиры в Москве, дом во французском Антибе, бизнес-центры и гостиницы в Алматы и Астане.







"Работа по возврату незаконно приобретенных активов продолжается", – говорится в опубликованном сообщении.

С начала года в регионах изобличено 215 должностных лиц акиматов, из которых 137 - из руководящего звена. Наибольшее число изобличенных в коррупции госслужащих приходится на города Алматы, Шымкент, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую, Акмолинскую области, области Абай и Жетысу.

"В ходе мониторинга портала государственных закупок, Антикором предотвращено нерациональное расходование свыше 38 млрд тенге. В рамках реализации Карты коррупционных рисков в областях страны, установлены 156 социальных объектов с общим бюджетом 2,44 трлн тенге. В целях недопущения хищений за ними ведется мониторинг хода строительства. К этому процессу подключена общественность", – добавили в Антикоре.



24 июля стало известно, что в Казахстане начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов.

Пемьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах Мажилиса 1 ноября заявил, что активы на сумму 945 миллиардов тенге вернули в Казахстан, в том числе 600 миллионов долларов из-за рубежа.

