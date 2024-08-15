Дорогостоящие виллы и элитные квартиры: что еще вернет Казахстану Кайрат Сатыбалдыулы
Фото: nb.kz
Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана ведется работа по исполнению Кайратом Сатыбалдыулы условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов, сообщает Zakon.kz.
С учетом оценки, как уточнили в комитете 15 августа 2024 года, общая сумма этих активов превышает 50 млрд тенге.
"На сегодня уже возвращены активы на 18 млрд тенге. В их число входят два крупных бизнес-центра в Алматы, коммерческая недвижимость и элитный дом в престижном районе столицы нашей страны. В Специальный государственный фонд перечислено 95 тыс. долларов, изъятых у Сатыбалдыулы в ходе обысков".Комитет по возврату активов ГП РК
Кроме того, государству возвращены ювелирные изделия, брендовые часы, эксклюзивные драгоценности, коллекционные монеты и иные предметы роскоши (в количестве 174 наименования) на сотни миллионов тенге.
"Из Объеденных Арабских Эмиратов возвращены активы в виде люксовых автомашин марки Rolls-Royce Cullinan и Aston Martin общей стоимостью 192 млн тенге".Комитет по возврату активов ГП РК
Как отметили в ведомстве, на стадии окончания передачи находится зарубежное имущество, принадлежащее Кайрату Сатыбалдыулы и его близким лицам, на общую сумму 33 млрд тенге. К ним относятся:
- две дорогостоящие виллы в Дубае стоимостью 20 млрд тенге;
- четыре элитные квартиры на побережье Лазурного берега Франции стоимостью 4 млрд тенге;
- 15 объектов недвижимости в престижных жилых комплексах Москвы (Россия) стоимостью 5 млрд тенге;
- две элитные виллы и квартира в Бодруме и Стамбуле (Турция) стоимостью свыше 4 млрд тенге.
"С учетом других дел всего Сатыбалдыулы Кайрат за 2,5 года вернул государству активы на 783 млрд тенге".Комитет по возврату активов ГП РК
12 августа 2024 года в Антикоррупционной службе рассказали, какие активы и имущество Кайрата Сатыбалдыулы были возвращены Казахстану.
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