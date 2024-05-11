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В Алматы задержали водителя, который "собрал" штрафов на 6,5 млн тенге

автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 13:44 Фото: polisia.kz
Водителя электромобиля Zeekr, у которого имеется 189 нарушений ПДД и штрафы на сумму более 6,5 млн тенге, задержали в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Его задержали с подложными государственными номерными знаками на пересечении проспекта Абая и улицы Утеген батыра.

"Сумма задолженности по штрафам составила 6 млн 696 тысяч тенге. В основном это нарушения скоростного режима, выезд на автобусную полосу и нарушения правил разметки. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку", – сообщил заместитель начальник УМПС ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

Полицейские рекомендуют гражданам своевременно оплачивать административные штрафы за нарушения ПДД и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. 

В ночь на 11 мая в Жезказгане произошла погоня с участием полицейских и спецподразделения "Арлан". Позвонившие на линию "102" сообщили диспетчеру, что у мужчины имеется оружие.

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