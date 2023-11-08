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На рынках "Бак орда" и "Оптовка" в Алматы снесут незаконные объекты

На рынках "Бак орда" и "Оптовка" в Алматы снесут незаконные объекты Фото: Zakon.kz
В Алматы раскрыта схема незаконной аренды помещений на торговых рынках, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля, порядка 350 тыс. кв. метров – площадь незаконного строительства на территории алматинских рынков.

"Результаты внеплановых проверок показали, что собственники рынков, не имея разрешительных документов на строительство, а зачастую и прав на земельные участки, возводили торговые павильоны, незаконно увеличивая общую торговую площадь", – говорится в ведомстве. 

Как отметили в ведомстве, с целью получения прибыли эти павильоны реализовывали и сдавали в аренду помещения, укрывая их незаконный статус от арендаторов. Из 60 функционирующих рынков на сегодня выявлены и приняты меры административного характера по 37 подобным рынкам.

Так, по семи из них имеется решение суда о частичном сносе, в том числе рынков:

  • "Карим", общая площадь законно возведенных торговых объектов по которому составляет 900 м2, при этом незаконно возведенные объекты занимают 480 м2;
Рынок Карим

Фото: Zakon.kz

  • "Оптовка", общая площадь рыночного пространства составляет 15 000 м2, из них незаконные объекты занимают 6000 м2, захват земель госфонда составляет 638 м2;
Рынок Оптовка

Фото: Zakon.kz

  • "Арыстан", общая торговая площадь – 7753 м2, незаконные объекты занимают 2143,37 м2, захват земель госфонда составляет 505 м2;
Рынок Арыстан

Фото: Zakon.kz

  •  "Тигрохауд", общая торговая площадь – 7075 м2, незаконные объекты занимают 3307,4 м2, захват земель госфонда составляет 875 м2;
рынок Тигрохауд

Фото: Zakon.kz

  • "Уш Коныр", общая торговая площадь – 6200 м2, незаконные объекты занимают 4997 м2, захват земель госфонда составляет 1242 м2;
Рынок Уш-Коныр

Фото: Zakon.kz

  • "Жетысу-Семиречье", общая торговая площадь – 142 034 м2, незаконные объекты занимают 54 732 м2;
рынок Жетысу-Семиречье

Фото: Zakon.kz

  • "Бак орда", общая торговая площадь – 76 530 м2, из них незаконные объекты занимают 6000 м2.
рынок Бак Орда

Фото: Zakon.kz


"Только по вышеукаанным рынкам общую торговую площадь за счет незаконных павильонов собственники увеличивали в среднем на треть", – говорится в сообщении. 

В настоящее время по рынкам "Бак орда" и "Оптовка" уже начат демонтаж незаконно возведенных торговых объектов. Еще по 30 рынкам инициируются иски в судебные органы.

Ранее стало известно, что сразу несколько ЖК и клубных домов снесут в горах Алматы. 

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