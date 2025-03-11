В Алматы снесли еще 63 незаконных торговых объекта

В Ауэзовском районе Алматы демонтированы 63 незаконных нестационарных торговых объекта (НТО) и 28 развлекательных аппаратов (силомеры), сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 марта 2025 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

"В частности, демонтированы четыре незаконных киоска по продаже самсы, пиццы и чебуреков, находящихся по улицам Жубанова и Момышулы", – уточнили власти мегаполиса.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Власти города отметили, что снос проведен в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных НТО. Кампания инициирована акиматом Алматы по поручению Ерболата Досаева.

Программа продолжится до 15 марта этого года.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Управление предпринимательства и инвестиций совместно с участниками рабочей группы приступило к ликвидации объектов уличной торговли в Алматы с 4 февраля.

На сегодня демонтировано 302 НТО и 222 силомера, расположенных на землях государственного фонда.

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7 марта 2025 года сообщалось, что 13 незаконных киосков демонтировали в Алматы.