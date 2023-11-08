Депутат предложил способ помощи неполным семьям

Депутат Кайрат Балабиев на пленарном заседании палаты предложил пакет мер по социальной защите неполных семей, матерей-одиночек и отцов-одиночек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Балабиев предлагает продлить срок выплаты пособий по уходу за ребенком всем женщинам и отцам-одиночкам в Казахстане до трех лет.

"Просим также приравнять размер ежемесячной социальной выплаты по уходу за ребенком безработным матерям-одиночкам и отцам-одиночкам к установленному законом прожиточному минимуму", – сказал депутат.

Он также указал на необходимость предоставлять таким детям направления в детские сады в приоритетном порядке и обеспечить свободное участие в спортивных секциях и творческих кружках в школах.

Также на заседании выступила депутат Мажилиса Нургуль Тау. В своем запросе она заявила, что в последнее время в казахстанских фильмах стало слишком много "глупых и пошлых" слов. Тау требует законодательно запретить их использование в отечественном кино.