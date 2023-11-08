Запретить "глупые и пошлые слова" в казахстанских фильмах требует депутат

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Депутат Мажилиса Нургуль Тау в своем запросе заявила, что в последнее время в казахстанских фильмах стало слишком много "глупых и пошлых" слов. Она требует законодательно запретить их использование в отечественном кино, сообщает Zakon.kz.

Депутат считает, что сегодня вопрос качества кино стал проблемным. "В последнее время в представленных зрителю фильмах много глупых и пошлых слов, есть грубые действия, не соответствующие нашему национальному менталитету. В частности, это видно по короткометражным фильмам, показанным на платформах YouTube и Aitube.kz. Поначалу это было похоже на шутку. Но сейчас по увеличению количества просмотров видно, что к этому постепенно привыкают зрители. Это большая трагедия! Считаем, что необходимо рассмотреть вопрос о запрете и введении ограничений на такие вещи законодательно". Нургуль Тау Нургуль Тау также высказалась об отечественной анимации, заявив, что казахстанские дети не знают Кобыланды и Кабанбая, но узнают Человека-паука и Бэтмена. Кроме того, депутат попросила премьер-министра ввести обязательное страхование от производственного травматизма и несчастных случаев для сотрудников киноиндустрии. Читайте также Димаш Кудайберген посетил штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии Член партии Amanat планирует открыть книжный центр в ТРЦ в Аксу Ерке Есмахан разозлила подписчица

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