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Запретить "глупые и пошлые слова" в казахстанских фильмах требует депутат

Казахстан кино депутат Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Нургуль Тау в своем запросе заявила, что в последнее время в казахстанских фильмах стало слишком много "глупых и пошлых" слов. Она требует законодательно запретить их использование в отечественном кино, сообщает Zakon.kz.

Депутат считает, что сегодня вопрос качества кино стал проблемным.

"В последнее время в представленных зрителю фильмах много глупых и пошлых слов, есть грубые действия, не соответствующие нашему национальному менталитету. В частности, это видно по короткометражным фильмам, показанным на платформах YouTube и Aitube.kz. Поначалу это было похоже на шутку. Но сейчас по увеличению количества просмотров видно, что к этому постепенно привыкают зрители. Это большая трагедия! Считаем, что необходимо рассмотреть вопрос о запрете и введении ограничений на такие вещи законодательно".Нургуль Тау

Нургуль Тау также высказалась об отечественной анимации, заявив, что казахстанские дети не знают Кобыланды и Кабанбая, но узнают Человека-паука и Бэтмена. Кроме того, депутат попросила премьер-министра ввести обязательное страхование от производственного травматизма и несчастных случаев для сотрудников киноиндустрии.

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