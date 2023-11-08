Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске

Аким города Петропавловска Серик Мухамедиев заявил, что режим ЧС будет введен в городе с 9 ноября, сообщает Zakon.kz.

7 ноября 2023 года произошло повреждение на канализационном коллекторе Д-800мм в районе ул. Жукова – Н. Назарбаева. Данный коллектор 1956 года постройки собирает стоки с 19-го, 20-го микрорайонов, Рабочего поселка, микрорайона Береке, район Привокзальной площади, а также промышленной зоны по ул. Нефтепроводной.



Он сообщил, что в связи с большим износом устройства участились случаи повреждения.

"Для того, чтобы предотвратить полную остановку коллектора, есть необходимость провести срочный ремонт данного участка. В этой связи акиматом города принято решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба для проведения оперативного ремонта коллектора", – сказал аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

Он отметил, что сейчас соответствующий документ находится на рассмотрении на портале НПА.





"Режим ЧС будет введен с 9 ноября. Обследование коллектора проведено, ТОО "Кызылжар Су" приступают к капитальному ремонту. Вопрос находится на контроле руководства области и города", – сказал он.

Серик Мухамедиев просит горожан с пониманием отнестись к данной ситуации. Причин для беспокойств нет, работы будут вестись в штатном режиме.

Ранее режим ЧС из-за сибирской язвы вводили в селе Абайской области.