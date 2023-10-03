Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаеву доложили об отражении 163 млн кибератак на ресурсы госорганов

Токаев посетил АО "Государственная техническая служба" Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 3 октября 2023 года посетил АО "Государственная техническая служба". Он был проинформирован о состоянии и мерах по обеспечению информационной безопасности страны, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, согласно данным на сайте Акорды, главе государства продемонстрировали процесс и результаты работы Национального координационного центра информационной безопасности, Центра управления сетями телекоммуникаций, Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра исследования вредоносного кода.

"За 9 месяцев 2023 года отражено 163,4 млн кибератак на ресурсы государственных органов и критически важные объекты, – сказано в сообщении.

Также в ходе посещения Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития механизмов, обеспечивающих стабильное функционирование информационной инфраструктуры страны и отражение любых угроз безопасности в этой сфере.

"Главой государства дан ряд конкретных поручений по вопросам совершенствования указанной деятельности", – говорится в заключении. 

2 октября 2023 года президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов. Токаев подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур.

Читайте также

Ильяс Бакытжан назначен на должность вице-министра энергетики
Ильяс Бакытжан стал вице-министром энергетики
Токаев поручил министру юстиции тесно взаимодействовать с Генпрокуратурой
Токаев поручил министру юстиции тесно взаимодействовать с Генпрокуратурой
О чем беседовал Токаев с президентом Того
Токаев обсудил с президентом Того сотрудничество со странами Африки
Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
прослушка телефона
Названы признаки прослушки телефона
Как изменится жизнь казахстанцев с октября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с октября 2023 года
любовь
Любовный гороскоп на 3 октября: кто встретит свою судьбу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления