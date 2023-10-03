Токаеву доложили об отражении 163 млн кибератак на ресурсы госорганов

Касым-Жомарт Токаев 3 октября 2023 года посетил АО "Государственная техническая служба". Он был проинформирован о состоянии и мерах по обеспечению информационной безопасности страны, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, согласно данным на сайте Акорды, главе государства продемонстрировали процесс и результаты работы Национального координационного центра информационной безопасности, Центра управления сетями телекоммуникаций, Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра исследования вредоносного кода.

"За 9 месяцев 2023 года отражено 163,4 млн кибератак на ресурсы государственных органов и критически важные объекты, – сказано в сообщении.

Также в ходе посещения Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития механизмов, обеспечивающих стабильное функционирование информационной инфраструктуры страны и отражение любых угроз безопасности в этой сфере.

"Главой государства дан ряд конкретных поручений по вопросам совершенствования указанной деятельности", – говорится в заключении.

2 октября 2023 года президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов. Токаев подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур.