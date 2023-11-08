Ливень, снег и туман ожидаются на большей части Казахстана в четверг

В 12 областях страны на 9 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на южный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Днем на юге Жетысуской области ожидается сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.



На западе, севере Актюбинской области ожидается туман.



Ночью на большей части Кызылординской области ожидается дождь. Ветер юго-западный, утром и днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на юге Алматинской области временами ожидается сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области временами ожидается туман. Ветер юго-западный, на юге, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Алматы днем временами ожидается сильный дождь. В Конаеве ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке Улытауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на большей части области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на большей части Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на западе, юге области 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на севере, востоке, юге области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 18 м/с.



Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.



Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно дождь). На севере, западе, юге области ожидается туман. Днем на западе области ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются осадки (преимущественно дождь). Сутки ожидается туман.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью в горных районах области порывы 25 м/с. В Шымкенте ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

