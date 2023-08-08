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Ливень и сильная жара ожидаются на большей части Казахстана в среду

прогноз погоды Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 14 областях страны на 9 августа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20, в районе Алакольских озер порывы 18-23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Улытауской области ожидается гроза, на севере области град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем в центре области ожидаются порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза.

Утром на западе Мангистауской области ожидается туман. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +38+40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в центре, на юге, днем на севере, в центре Карагандинской области ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный, восточный днем при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +37. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в южной половине Абайской области ожидается временами сильный дождь. В южной половине области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на востоке, юге области, днем на востоке, юге, в центре области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе Акмолинской области ожидается сильный дождь, на юге, западе области ожидаются гроза, град. Ветер восточный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +35. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Северо-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

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