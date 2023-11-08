Жамбылские фермеры не получили компенсацию ущерба и требуют объяснений

Летом в Жамбылской области урожай потеряли почти 400 хозяйств. Компенсацию от государства получили чуть больше половины. Оставшиеся фермеры потребовали от акимата объяснений, сообщает Zakon.kz.

Поэтому в гневе фермеры даже штурмовали акиматы, отмечает КТК.

"К нам приезжала комиссия из министерства: фотографировали, снимали на видео, документировали все. Потом приезжала областная комиссия – все то же самое; потом районная. Все собрали, кучу доказательств и документов, а по итогу мы ничего не получили. Почему? Что еще сделать? Как нам получить компенсацию за наши засохшие поля?" Фермер Жаксылык Белходжаев

Люди потеряли гектары подсолнечника и свеклы после того, как закончилась вода для полива. На тот момент Казахстан исчерпал все оговоренные ресурсы из кыргызских водохранилищ.

Отмечается, что чиновникам даже пришлось объявить ЧС местного масштаба, а на возмещение ущерба выделить около 4 млрд тенге. Но часть этих денег, оказалось, зависла в воздухе из-за бумажных процедур.

"На сегодняшний день освоено 1,7 млрд тенге. 246 хозяйств получили. То, что они там выходили, есть нарушения в документах у них у самих. Поэтому они не могут получить сегодня. Если они исправят, устранят все нарушения, без проблем они получат. В списках 392, еще 2 млрд надо осваивать денег. Мы даже переживаем, освоим или нет эти деньги". Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров

Ранее сообщалось, что засуха и сайгаки приостановили уборочную кампанию в Костанайской области.