Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жамбылские фермеры не получили компенсацию ущерба и требуют объяснений

фермеры не получили компенсацию в связи с засухой Фото: pixabay
Летом в Жамбылской области урожай потеряли почти 400 хозяйств. Компенсацию от государства получили чуть больше половины. Оставшиеся фермеры потребовали от акимата объяснений, сообщает Zakon.kz.

Поэтому в гневе фермеры даже штурмовали акиматы, отмечает КТК.

"К нам приезжала комиссия из министерства: фотографировали, снимали на видео, документировали все. Потом приезжала областная комиссия – все то же самое; потом районная. Все собрали, кучу доказательств и документов, а по итогу мы ничего не получили. Почему? Что еще сделать? Как нам получить компенсацию за наши засохшие поля?" Фермер Жаксылык Белходжаев

Люди потеряли гектары подсолнечника и свеклы после того, как закончилась вода для полива. На тот момент Казахстан исчерпал все оговоренные ресурсы из кыргызских водохранилищ.

Отмечается, что чиновникам даже пришлось объявить ЧС местного масштаба, а на возмещение ущерба выделить около 4 млрд тенге. Но часть этих денег, оказалось, зависла в воздухе из-за бумажных процедур.

"На сегодняшний день освоено 1,7 млрд тенге. 246 хозяйств получили. То, что они там выходили, есть нарушения в документах у них у самих. Поэтому они не могут получить сегодня. Если они исправят, устранят все нарушения, без проблем они получат. В списках 392, еще 2 млрд надо осваивать денег. Мы даже переживаем, освоим или нет эти деньги". Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров

Ранее сообщалось, что засуха и сайгаки приостановили уборочную кампанию в Костанайской области.

Читайте также

штормовое предупреждение
Ливень, снег и туман ожидаются на большей части Казахстана в четверг
попытка суицида
В Астане растет количество попыток самоубийства среди подростков
Политолог высказался о поставках российского газа в Узбекистан через Казахстан
Политолог высказался о поставках российского газа в Узбекистан через Казахстан
Елена Беляева
Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления