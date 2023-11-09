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Роды по телефону: в ВКО диспетчер помогла малышу появиться на свет

Роды по телефону: в ВКО диспетчер помогла малышу появиться на свет Фото: pixabay
Диспетчер вызовов скорой медпомощи Усть-Каменогорска, консультируя по телефону роженицу, помогла ей родить, пока к ней ехала бригада врачей, передает Zakon.kz.

Под утро 8 ноября у 43-летней жительницы Усть-Каменогорска начались роды. Женщина вызвала скорую помощь, но пока ждала бригаду врачей, обратилась к диспетчеру за консультацией, передает Altaynews.kz.

"Диспетчер Гүлнар Кәріпбаева вела пациентку от момента схваток и потуг, давала консультации. По прибытии на вызов врачи бригады №26 Арай Умутова и Айдана Омиртаева выполнили все действия согласно клиническому протоколу "ведение родов". Малыш родился в сроке гестации 39 недель, закричал сразу, уложен на грудь матери", – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения ВКО.

Сразу после появления малыша на свет их с мамой отвезли в родильный дом. Чувствуют оба себя хорошо, отметили в ведомстве.

Ранее уникальный случай произошел в перинатальном центре №1 Туркестана: 40-летняя жительница Сарыгашского района родила 11-го ребенка.

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