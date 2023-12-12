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Появиться на свет трем малышам помогли полицейские Атырауской области

Появиться на свет трем малышам помогли полицейские Атыруской области Фото: pixabay
В минувшие выходные полицейским Атырауской области пришлось помогать сразу трем женщинам, у которых роды начались в пути, сообщает Zakon.kz.

Все три случая произошли на трассах, сообщили в Департаменте полиции региона. Так, на 597 километре дороги Актобе-Атырау-Астрахань к сотрудникам роты патрульной полиции обратился водитель, мужчина попросил помочь полицейских доставить жену в областной родильный дом, передает АкЖайык.

Еще один случай произошел на трассе Атырау-Уральск на посту около поселка Алмалы. К инспекторам службы роты патрульной полиции обратилась за помощью медсестра. Как оказалось, неподалеку сломалась машина скорой помощи, где находилась беременная женщина. Полицейские пересадили роженицу в свой служебный автомобиль и благополучно доставили женщину к медикам.

Третий случай также произошел на одной из трасс региона. Роженицу к врачам также сопроводили сотрудники полиции.

Во всех трех случаях женщины успели доехать до врачей и благополучно родили. Так на свет появились две девочки и мальчик.

Накануне министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса рассказал, что казахстанских полицейских будут проверять на наркозависимость.

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Айсулу Омарова
Атырауская область
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