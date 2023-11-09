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В Казахстане разработали правила содержания особенных детей в спецучреждениях

В Казахстане разработали правила содержания в спецучреждениях особенных детей Фото: unsplash
Минздрав разработал Положение о деятельности организаций здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (до трех лет), детей с нарушениями психического и физического развития от рождения до четырех лет и правила содержания детей в них, сообщает Zakon.kz.

В таких организациях создаются следующие отделения (группы):

  • отделение по принципу "семейного проживания", инклюзивного типа круглосуточного пребывания, с числом детей не более 6-8;
  • отделение реабилитации и абилитации детей – отделение дневного пребывания детей с ограниченными возможностями с поражением центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата без пароксизмальных состояний, синдромом или болезнью Дауна, с числом воспитанников не более 10 детей. В отделении проводится комплексная реабилитация детей, нуждающихся в дополнительных мерах по восстановлению физических, эмоциональных, когнитивных (психических), тактильных функций;
  • отделение круглосуточного пребывания для детей с грубыми врожденными пороками развития, неподдающимися коррекции, с числом воспитанников не более 8;
  • отделение круглосуточного пребывания для детей, нуждающихся в специальных социальных услугах с числом воспитанников от рождения до трех лет (включительно), не более 6-8;
  • отделение дневного пребывания для детей, нуждающихся в специальных социальных услугах с числом воспитанников от рождения до трех лет (включительно) не более 10.
  • отделение дневного пребывания детей в возрасте до трех лет осужденных женщин, отбывающих наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы.

В основные задачи отделений для детей, нуждающихся в специальных социальных услугах из семей с риском отказа от ребенка, входит:

  • целенаправленная работа медицинских, педагогических работников и психологов с родителями и их близким окружением, имеющими потенциальный риск отказа от ребенка;
  • морально-психологическая и практическая поддержка первородящих матерей при создавшемся для нее трудном социальном положении (осуждение родных и близких, предстоящая роль матери-одиночки);
  • cоздание условий, способствующих сохранению родственных связей между матерью и ребенком;
  • привлечение матери к воспитательному процессу ребенка;
  • обеспечение благоприятных условий для воспитания и гармоничного развития ребенка;
  • обеспечение и защита прав ребенка, свободы его индивидуального развития, недопустимости любых форм дискриминации;
  • оказание детям квалифицированной медицинской помощи, своевременная коррекция имеющихся недостатков в психофизическом развитии;
  • подготовка выписки ребенка в биологическую семью.

В свою очередь правила регулируют порядок содержания в организациях здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с нарушениями психического и физического развития от рождения до четырех лет.

Так, говорится, что каждый воспитанник организаций имеет право на:

  • уважительное отношение к себе и заботу со стороны взрослых;
  • защиту от жестокого и грубого обращения, всех форм физического и психического насилия;
  • удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении с окружающим;
  • индивидуальной подход и развитие творческих способностей;
  • получение квалифицированной медицинской помощи и коррекции имеющихся недостатков развития и поведения.

Дети, воспитывающиеся в организациях, наблюдаются врачом педиатром и соответствующими специалистами.

Предусматривается, что для обеспечения всестороннего и гармоничного развития ребенка, формирования свободной личности, привития навыков самостоятельности, уход и воспитание детей в течение всего времени нахождения в организациях осуществляются постоянными лицами.

Во время пребывания в организации каждому ребенку гарантируются:

  • охрана его жизни и здоровья;
  • защита его достоинства;
  • защита от всех форм физического, морального или психического насилия;
  • развитие его творческих способностей и интересов;
  • получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся недостатков в развитии;
  • получение дополнительных образовательных, оздоровительных услуг согласно его склонностям, способностям, желанию и состоянию здоровья.

Прием детей в организации и выписка из них проводится следующим образом:

  • принимаются дети из семей, организаций родовспоможения и стационаров, центров поддержки детей (ЦПД), центров адаптации несовершеннолетних (ЦАН) на основании направления местных исполнительных органов;
  • прием детей из организаций родовспоможения осуществляется непосредственно в группу, а из семей, ЦАНов, ЦПД и стационаров – в карантинную группу или изолятор с последующим переводом в группу.

При этом не подлежат приему в организации дети с острыми инфекционными заболеваниями, активной формой туберкулеза, заразными кожными заболеваниями, острыми вирусными заболеваниями, острыми заболеваниями центральной нервной системы, тяжелыми нарушениями трофики и заболеваниями, требующими стационарного лечения.

Их лечение проводится в стационарах детских лечебно-профилактических учреждений, прием в группы организаций осуществляется после улучшения состояния.

Правила также устанавливают, какие документы нужны при определении таких детей в организации и при их содержании там.

Из организаций дети выписываются в следующих случаях:

  • при возвращении их в биологическую семью;
  • при переводе в организации системы образования или социальной защиты населения;
  • при усыновлении (удочерении);
  • при оформлении опеки, передаче ребенка на патронатное воспитание и другие формы устройства в семью.

Возвращение детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, родителям или законным представителям осуществляется по решению местного исполнительного органа.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 ноября.

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