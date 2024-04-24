В Казахстане разработали новые правила содержания детей-сирот в организациях здравоохранения

Минздрав разработал новые правила содержания в организациях здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с нарушениями психического и физического развития от рождения до четырех лет, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменено само название документа – Правила содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с нарушениями психического и физического развития от рождения до четырех лет, детей, являющихся получателями специальных социальных услуг до трех лет в организациях здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с нарушениями психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка.

Дети, находящиеся в организациях, содержатся на полном государственном обеспечении.

Во время пребывания в организации каждому ребенку гарантируются:

охрана его жизни и здоровья;

защита его достоинства;

защита от всех форм физического, морального или психического насилия;

развитие его творческих способностей и интересов;

пользование современными и эффективными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья;

получение дополнительных образовательных, оздоровительных услуг согласно его склонностям, способностям и состоянию здоровья.

Воспитание в организациях строится на принципах обеспечения и защиты прав ребенка, свободы его индивидуального развития, недопустимости любых форм дискриминации.

Предусматривается, что организации самостоятельно разрабатывают воспитательную программу в соответствии с психофизиологическими особенностями, требованиями охраны здоровья, защиты прав и интересов детей.

Порядок содержания детей

В организациях содержатся дети, физически и психически здоровые до 3 лет и с дефектами психического и физического развития от рождения до четырех лет.

Организации принимают детей из семей, организаций здравоохранения, центров поддержки детей (ЦПД), центров адаптации несовершеннолетних (ЦАН).

Прием детей из организаций родовспоможения осуществляется непосредственно в группу.

Прием детей из семей, ЦАНов, ЦПД и стационаров – в карантинную группу или изолятор, с последующим переводом в группу.

Не подлежат приему в организации дети с признаками заболеваний, представляющих опасность для окружающих, с заболеваниями, нуждающихся в оказании неотложной медицинской помощи и требующих лечения в стационарных условиях. Лечение их проводится в детских стационарах, и прием в группы организаций осуществляется после их выздоровления.

Прием детей в организации осуществляется при наличии следующих документов:

решение местного исполнительного органа об устройстве ребенка в организацию;

свидетельство о рождении ребенка или медицинское свидетельство о рождении (при наличии);

выписка из истории развития истории новорожденного;

справка из медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, выданная по форме № 027/у;

справка с места учебы, работы родителей или законных представителей (при наличии);

акт проверки органа опеки и попечительства о жилищно-бытовых условиях семьи при поступлении и возврате ребенка в семью, справка о наличии или отсутствии жилья (при наличии);

документы, подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспитания ими своих детей: свидетельство о смерти, справка о рождении (сведения об отце записанные со слов матери), решение суда об ограничении/ лишении родительских прав, о признании недееспособными, безвестно отсутствующими, решение суда о лишении свободы, акт о доставлении заблудившегося (подкинутого) ребенка, заявление об отказе от родительских прав и согласии на усыновление ребенка;

документация на получение социальных выплат на ребенка (при наличии).

При поступлении в организации детей, подкинутых или оставленных в организации здравоохранения, оформляются следующие документы:

акт о доставлении заблудившегося (подкинутого) ребенка;

акт об оставлении ребенка в организации здравоохранения;

ходатайство организации здравоохранения в территориальные органы опеки и попечительства о помещении ребенка в организацию;

свидетельство о рождении ребенка или медицинское свидетельство о рождении (при наличии).

При временном устройстве детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, имеющих законных представителей, местные исполнительные органы составляют соглашение с законными представителями ребенка о сроке пребывания ребенка в организации, обязанностях законных представителей, условиях участия их в содержании и воспитании.

Срок пребывания составляет не более 12 месяцев для оказания им помощи и решения вопросов их дальнейшего устройства.

При поступлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрация организации в течение одного рабочего дня обязана поставить в известность территориальный орган опеки и попечительства для последующей постановки ребенка на первичный учет Республиканского банка данных путем внесения сведений о них в анкету ребенка.

На каждого ребенка, поступившего в организацию, оформляется личное дело ребенка, которое хранится у главного врача (директора) и включает следующую документацию:

сопроводительная медицинская документация ребенка;

анкета на поступающего ребенка, размещенная в электронном варианте в Республиканском банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

приказ главного врача (директора) о приеме ребенка;

копия ходатайства в территориальные органы опеки и попечительства для определения детей;

документация по постановке ребенка на очередь для получения жилья, по сохранению имеющегося жилья у ребенка;

документация об открытии счетов в банках второго уровня для зачисления взысканных алиментов с родителей по содержанию ребенка и иных социальных выплат для детей-сирот, детей с инвалидностью;

переписка с государственными и правоохранительными органами по уточнению правового и социального статуса ребенка, розыску родителей и родственников;

оценка развития ребенка, информация о текущем медицинском наблюдении по форме 052/у;

приказ о выбытии ребенка.

Выбытие детей из организации осуществляется на основании решения территориальных органов опеки и попечительства:

при возвращении их в биологическую семью;

при переводе в организации системы образования или социальной защиты населения;

при усыновлении (удочерении);

при оформлении опеки, передаче ребенка на патронатное воспитание и другие формы устройства в семью.

Возвращение детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, родителям или законным представителям осуществляется на основании решения местного исполнительного органа.

Также говорится, что для защиты прав и интересов детей при необоснованном отказе законных представителей забрать ребенка из организации по истечении указанного в соглашении срока администрация организации в течение трех рабочих дней направляет письмо в территориальный орган опеки и попечительства для принятия мер по реализации его права жить и воспитываться в семье, в том числе предъявление в суд иска о лишении их родительских прав.

Перевод детей из организаций в интернатные организации и центры оказания специальных социальных услуг осуществляется на основании приказа местных исполнительных органов.



Сведения о детях, подлежащих переводу, сообщаются местным исполнительным органам за три месяца до наступления срока перевода.

Организация на момент перевода обеспечивает детей одеждой и обувью по сезону.

Усыновление, опека, патронатное воспитание и другие формы устройства осуществляются посредством обязательного учета детей в Республиканском банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи.

При передаче детей на усыновление в Журнале учета приема детей в организации делается отметка о передаче на усыновление (удочерение) без указания фамилии и адреса усыновителей.

Сведения об усыновлении хранятся у главного врача (директора) и предъявляются следственным и судебным органам по их официальному требованию в соответствии с законодательством республики.

Согласно Кодексу о браке и семье, организации обязаны сохранять тайну усыновления и принимать меры по защите государственных электронных информационных ресурсов.

При нахождении детей на лечении в стационарных условиях дети не считаются выбывшими и не регистрируются как вновь прибывшие в Журнале учета детей.

Как поясняется, документ разработан в рамках реализации Дорожной карты по обеспечению защиты прав детей, воспитывающихся в интернатных организациях на 2023-2024 годы.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 мая.