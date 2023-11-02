Макрон высказался о первом визите в Казахстан

Президент Франции Эмманюэль Макрон в социальных сетях высказался по поводу своего официального визита в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Официальному визиту в Казахстан, который состоялся накануне, 1 ноября 2023 года, французский лидер посвятил посты в Instagram.

"В мире, где великие державы стремятся вновь стать гегемонами, а другие страны становятся непредсказуемыми, хорошо знать, что можно рассчитывать на своих партнеров и друзей, с которыми можно разделять и выстраивать новые перспективы", – написал Эмманюэль Макрон.

Он подчеркнул, что "Казахстан и Франция – в числе именно таких стран".

Также Эмманюэль Макрон высказался о казахстанской молодежи.

"Между Казахстаном и Францией есть многочисленные соглашения на сегодняшний день. Есть сотрудничество перед лицом серьезных проблем. И есть наша молодежь! Молодые люди, которых я встретил в Астане, воплощают нашу дружбу, связующее звено между нашими культурами и языками", – отметил президент Франции.

1 ноября 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

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Касым-Жомарт Токаев встретил французского лидера в резиденции "Акорда", где прошли переговоры в узком и расширенном форматах. Президент Казахстана назвал визит Эмманюэля Макрона историческим.

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Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон по завершении двусторонних переговоров выступили с совместным заявлением для представителей СМИ.

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По завершении официального визита в Казахстан Касым-Жомарт Токаев лично проводил Эмманюэля Макрона в столичном аэропорту. И в ночь на 2 ноября лидер Франции прибыл в Узбекистан с официальным визитом. В международном аэропорту Самарканда его встретили премьер-министр Абдулла Арипов.

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Отметим, что это был первый визит президента Франции в Казахстан. Данный визит Эмманюэль Макрон совершил в ответ на посещение Парижа Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2022 года. Подробнее по ссылке выше.